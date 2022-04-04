桃市長之爭 「就是不要你」 傳朱立倫狠話逼退羅智強

台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

國民黨 桃園市長人選爭議不斷，黨主席朱立倫更致電勸退台北市議員羅智強參選；台北市議員徐巧芯昨爆料，那通電話不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式，徐表示，朱立倫甚至直接在電話中對羅說，「不管你民調 再強，我都不會提名 你，我就是不要你」等內容。

本報系聯合報報導，據了解，國民黨中央已針對現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲與羅智強進行三次民調，魯明哲三次都排第一，萬美玲、羅智強有分別第二或第三，呂玉玲則是第四名。黨中央目前規畫5月提名桃園市長，只要民調走勢沒變，就會直接徵召魯明哲。

黨內有人認為，目前桃園人選傳言、紛爭不斷，應盡快提名止血，為何要延到5月？黨高層表示，若現在就提名，誰也不服誰，桃園難以團結，所以給一個月時間「讓子彈飛」，再來檢視各方努力成果。

不過，黨內也質疑，既然魯明哲民調最高，為何黨中央不直接辦初選？黨務主管表示，依據國民黨的縣市長提名特別辦法，原則上就是「以協調代替初選」，一旦桃園要辦初選，其他縣市恐怕也會亂了套，每個地方都初選只會造成內耗。

台北中國時報報導，對於朱立倫深夜致電羅智強三小時談桃園市長選戰，徐巧芯在網路節目「董事長開講」大爆料，指她一開始聽到電話內容很不敢置信，徐巧芯舉例，朱立倫在電話中提到「我要跟你魚死網破」。

徐巧芯說，她推測朱立倫說的可能是氣話，但內容的確是要羅智強不要選桃園。羅原本打算3月底就要宣布參選，但後來沒有，正是因為朱立倫拜託羅智強，「給我七天的時間，會幫你跟桃園議長邱奕勝協調」，羅也答應了，但後來沒有成功。

報導說，等了一周的羅智強正打算要宣布時，朱立倫又突然把有意參選桃園市長的人，包括立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，前立委吳志揚、孫大千、陳學聖等人找來黨中央「徵詢」，也包括羅智強。羅智強到場後，就跟羅提了兩件事。第一，羅民調現在是輸的，沒有成為國民黨最高者；第二，明確告訴羅智強，不會提名他。

這也是為什麼朱立倫會深夜致電羅智強談了三小時，朱以為已經派秘書長把羅擺平，結果羅還是想選，所以朱打給羅時才會那麼生氣，更揚言若羅要參選桃園，他會立刻辦台北市的初選，「你不是說要選台北市長？你怎麼不來登記？」但羅已表態不參選台北市長

徐巧芯還說，羅智強有提一個方案，就是等到5月再來比民調，但徐巧芯坦言，這個方案提出後就遭到國民黨黨中央拒絕。她分析，黨中央根本不想做民調，也不想辦初選，而是要直接提名人選。