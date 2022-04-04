我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

桃市長之爭 「就是不要你」 傳朱立倫狠話逼退羅智強

台灣新聞組╱台北4日電
台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）
台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

國民黨桃園市長人選爭議不斷，黨主席朱立倫更致電勸退台北市議員羅智強參選；台北市議員徐巧芯昨爆料，那通電話不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式，徐表示，朱立倫甚至直接在電話中對羅說，「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等內容。

本報系聯合報報導，據了解，國民黨中央已針對現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲與羅智強進行三次民調，魯明哲三次都排第一，萬美玲、羅智強有分別第二或第三，呂玉玲則是第四名。黨中央目前規畫5月提名桃園市長，只要民調走勢沒變，就會直接徵召魯明哲。

黨內有人認為，目前桃園人選傳言、紛爭不斷，應盡快提名止血，為何要延到5月？黨高層表示，若現在就提名，誰也不服誰，桃園難以團結，所以給一個月時間「讓子彈飛」，再來檢視各方努力成果。

不過，黨內也質疑，既然魯明哲民調最高，為何黨中央不直接辦初選？黨務主管表示，依據國民黨的縣市長提名特別辦法，原則上就是「以協調代替初選」，一旦桃園要辦初選，其他縣市恐怕也會亂了套，每個地方都初選只會造成內耗。

台北中國時報報導，對於朱立倫深夜致電羅智強三小時談桃園市長選戰，徐巧芯在網路節目「董事長開講」大爆料，指她一開始聽到電話內容很不敢置信，徐巧芯舉例，朱立倫在電話中提到「我要跟你魚死網破」。

徐巧芯說，她推測朱立倫說的可能是氣話，但內容的確是要羅智強不要選桃園。羅原本打算3月底就要宣布參選，但後來沒有，正是因為朱立倫拜託羅智強，「給我七天的時間，會幫你跟桃園議長邱奕勝協調」，羅也答應了，但後來沒有成功。

報導說，等了一周的羅智強正打算要宣布時，朱立倫又突然把有意參選桃園市長的人，包括立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，前立委吳志揚、孫大千、陳學聖等人找來黨中央「徵詢」，也包括羅智強。羅智強到場後，就跟羅提了兩件事。第一，羅民調現在是輸的，沒有成為國民黨最高者；第二，明確告訴羅智強，不會提名他。

這也是為什麼朱立倫會深夜致電羅智強談了三小時，朱以為已經派秘書長把羅擺平，結果羅還是想選，所以朱打給羅時才會那麼生氣，更揚言若羅要參選桃園，他會立刻辦台北市的初選，「你不是說要選台北市長？你怎麼不來登記？」但羅已表態不參選台北市長

徐巧芯還說，羅智強有提一個方案，就是等到5月再來比民調，但徐巧芯坦言，這個方案提出後就遭到國民黨黨中央拒絕。她分析，黨中央根本不想做民調，也不想辦初選，而是要直接提名人選。

提名 民調 國民黨

上一則

離婚男瞞前妻攜幼女來美「消失1年」遭判刑 辯「出於愛女兒」

延伸閱讀

國民黨桃園市長人選最慢5月決定 羅智強轉戰高雄呼聲起

國民黨桃園市長人選最慢5月決定 羅智強轉戰高雄呼聲起
深夜急轉彎 羅智強取消宣布參選桃園市長

深夜急轉彎 羅智強取消宣布參選桃園市長
國民黨桃園不辦初選 羅智強最快2日宣布參選市長

國民黨桃園不辦初選 羅智強最快2日宣布參選市長
應遵守公投結果 朱立倫：18歲公民權複決不該綁大選

應遵守公投結果 朱立倫：18歲公民權複決不該綁大選

熱門新聞

今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03
新北消防局搜救過程。(圖:新北市消防局提供)

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

2022-03-30 05:05
台灣外交部。報系資料照片

前官員涉散布「俄國報復台灣」假訊息 台外交部報警偵辦

2022-03-30 11:04
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
本土、境外確診案例再創新高，桃園機場2日入境落地採檢陽性為186人，創單日新高。圖為桃機旅客等候落地採檢畫面。（記者季相儒／攝影）

1天新增404例 台疫情飆 首見XE變異株

2022-04-02 21:16

超人氣

更多 >
民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷
美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標
不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯