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朱立倫羅智強通話選桃園喊卡 游淑慧：以後誰敢接電話

記者林麗玉／台北4日電
游淑慧說，長久以來政治權貴熱中於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。(取材自臉書)
游淑慧說，長久以來政治權貴熱中於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。(取材自臉書)

國民黨台北市議員羅智強原訂本月2日宣布參選桃市長，卻因黨主席朱立倫來電喊卡，北市議員徐巧芯昨天在網路節目「董事長開講」爆料，那通電話朱主席充滿情緒、脅迫，要羅不要選桃園，甚至氣話羅要初選就在台北辦北市長初選，明確稱「我不會提名你....」，羅智強提議五月互比民調及初選，也都被朱否決。

國民黨議員游淑慧今天表示，她只想說，大家的忍耐，不是因為害怕誰，而是因為要保護國民黨。看到羅智強的遭遇，感到一陣冷，只想到「物傷其類，人何以堪」這八個字……，下一個會不會是我呢？誰知道。

游淑慧說，周六早上羅智強取消宣布投入初選的直播…引發了很大震撼。那天早上，媒體朋友想要來訪問她的意見，她拒絕了，理由是「我會越講越生氣，所以還是算了」，後來折衷採用自行錄影。「憤怒有之、難過有之」。

游淑慧提到，黨的負評越高，2022年的選戰越難打，製造負評的人和作為，都要適可而止，早上再次想到這段話「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。」

游淑慧也有感而發說，「壓頭不是摸頭」、「以後誰敢接電話」、「疲勞轟炸接著冷箭不斷」。

國民黨 提名 民調

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