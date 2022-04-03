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促轉工作移交各部會 民團憂行政凌駕司法淪政治工具

記者蔡晉宇／台北3日電
促轉會延長任期屆滿，5月將回歸行政院所屬各部會。（本報資料照片）
促轉會延長任期屆滿，5月將回歸行政院所屬各部會。（本報資料照片）

促轉會紛擾四年半，任務即將結束，回歸行政院所屬各部會的「促轉2.0」將登場。朝野立委與民間團體共同質疑，識別及處置加害者的業務，不該交由法務部承接，否則形同要「學弟查學長、在職的查退休的」，他們也呼籲，未來促轉工作要以最大開放、最小遮蔽為原則。

未來轉型正義政策將移交給行政院人權與轉型正義處辦理，開放政治檔案業務移交給國發會，不義遺址保存、法制化業務交由文化部，平復國家不法與識別及加害者處置相關法律草案規畫移交給法務部，清除威權象徵交由內政部，政治暴力創傷療癒平復業務移交給衛福部，轉型正義教育推動則移交給教育部

但長期關注促轉議題的台灣民間真相與和解促進會指出，民進黨促轉工作進行四年半，並沒有緊扣促轉總體目標，更缺乏帶領社會對話。學者表示，業務將移轉仍未對症下藥，移轉後更少了專業領導機關，對促轉未來業務進展，感到更加悲觀。

真促會指出，在平復司法不法方面不適合由法務部擔任主管機關，因為行政權可以撤銷司法權判決，違背權力分立；處置加害者部分，對法務部當主管機關同樣持保留態度，擔心選舉時成為政治工具。

真促會理事長陳嘉銘表示，促轉會沒有進行最重要的帶領社會對話，就進入具體執行階段，反而加劇族群衝突，這是促轉工作始終進展有限的根本原因。

民進黨立委管碧玲表示，目前任務移轉的修法太過簡單，法務部是目前檔案公開中要求遮蔽的主要機關，卻把相關促轉業務交給法務部，並不合理。

民進黨立委江永昌也說，這形同「學弟查學長、在職的查退休的」，由於法務部轄下的檢調系統當年參與威權體制甚深，因此不應該在促轉階段，再由法務部來推翻自己當年的作為，此舉形同緣木求魚。

要求公開透明部分，國民黨團總召曾銘宗表示，日後若有資料要公布，不能再如同對立委黃國書、台南市長黃偉哲的不同標準，想公布的公布、不想公布的就不公布，要全面地公開接受社會的公評。

民進黨立委陳歐珀表示，促轉業務交接後，若不能在蔡英文總統卸任前符合社會期待，對民進黨是大失分，將來未公開資料要朝向更透明，而不是鎖到行政院會報裡。

台灣大學歷史系教授周婉窈說，民進黨執政後沒有誠意在推轉型正義，考量的只有選票，難道選票會比價值重要嗎？促轉會結束後，仍存在威權時代的深層結構實無令人樂觀理由。

台大社會系教授林國明曾主持過轉型正義公民審議的研究，他說，不同政黨傾向的參與者中，共識是追求真相優先於社會和解，轉型正義推動不能夠為了避免對立，就遮掩真相，對於真相的原則應該是最大開放、最小遮蔽。

政治大學法律系副教授林佳和表示，國家不法行為包括屠殺、暗殺、失蹤、刑求、恣意逮捕等，這些行為在任何時代，都不被人民所接受，做加害者處置由此開始，社會接受程度會比較高，促轉條例的確有保留刑事追訴、人事清查等手段，但不代表促轉機構就要「催下去」，也須面對被質疑是否政治追殺，必須針對台灣社會實際需求及衝擊，找出更適合的方法。

民進黨 教育部 退休

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