冷眼集／促轉回歸政院 轉型正義還能期待？

促轉會任務即將結束，回歸行政院所屬各部會的「促轉2.0」將登場。（本報資料照片）

有句在選舉時常會聽到的競選標語，「你過得比四年前更好了嗎？」民眾藉由對執政者過去的表現，能作為未來是否繼續支持的依據。同樣問題放到促轉議題上再問一次，「促轉會成立四年了，台灣社會有比四年前更和諧了嗎？」遺憾的是，這題無論問藍營、綠營、專家學者、民間團體，答案都是偏向否定的。促轉會要落幕了，各界沒人看好的促轉2.0，轉型正義該何去何從？

如同多數民進黨 執政以來的獨立機關，政治掛帥致使促轉會的格局始終有限、無法帶領社會對話。

促轉會代理主委葉虹靈日前在國會最後一次業務報告，面對立委諸多質疑，總是回稱促轉會相關作為照促轉條例所授權，依法辦理。

但她沒說的是，既然促轉是政治掛帥，法是執政黨在立院多數通過的、人事也是意識形態相近者所組成，如同比賽時，「裁判、球證、旁證都是自己人」，怎麼做一切都會合法。

但促轉會不比一般行政政策，合法只是最低限度要求；合法但不合理，又缺乏社會共識，只是一股腦推動促轉，這是過去四年的寫照。

促轉工程淪為替特定人士、族群服務，只呈現蔡政府信仰價值的縮影。去年公投 時，民進黨最後關頭主打「台灣隊站出來」，彷彿不支持四個不同意者，都不是跟台灣站在同一邊；行政院長蘇貞昌在立院頻頻舌戰在野黨立委，主軸之一也是不認同他所定義「台灣價值」的人，統統是中共 同路人。一個總在操作分化的政府，又如何期待推動轉型正義能有大格局，更遑論引領社會對話。

蔡總統曾說過，「沒有人需要為他的認同而道歉」，當前的台灣社會對促轉相關議題有各種認同，是擺在眼前的事實。過去促轉會沒能做到蔡總統所言的包容精神，未來促轉工作2.0回歸到行政院轄下，恐怕期待更會落空。