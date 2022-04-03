國民黨桃園市長人選最慢5月決定 羅智強轉戰高雄呼聲起

台北市議員羅智強（左）原定2日宣布參選桃園市長，卻在和黨主席朱立倫（右）深談後踩煞車。（本報資料照片）

國民黨 桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，但據了解，黨中央尋找在地人選的策略不變，目前持續透過民調 等方式布局，黨內人士判斷，預計最慢5月就會有最終的結果。黨內也出現建議台北市議員羅智強轉戰參選高雄市長的呼聲。

中央社報導，國民黨面對年底縣市長大選，能否重新奪回桃園市的執政權，是黨內關注焦點，也是曾經身為桃園縣長的黨主席朱立倫，不得不面對的挑戰。地方人士指出，由於指標縣市如新北、台北、台中，國民黨內都已有戰將級人選，黨中央的角色較不吃重，朱立倫能否在這次地方選戰中立下戰功，桃園市長的提名 將成為關注重點。

國民黨桃園市長提名之爭，目前以桃園市議長邱奕勝力挺的國民黨立委呂玉玲，以及台北市議員羅智強最為積極，羅智強原規畫昨天要宣布重大決定，外界評估會參選到底，但最終在與朱立倫懇談後臨時喊卡，也讓整件事出現轉圜。

台北中國時報報導，國民黨桃園市長布局陷入困局，如今黨內出現建議台北市議員羅智強轉戰參選高雄市長的呼聲。國民黨人士表示，羅智強具有強大的空軍優勢，能否轉化成陸軍，達到空陸結合才是勝負關鍵。

對此，高雄市議員黃紹庭認為，高雄除了聲量外，仍需地方經營，上次韓國瑜在高雄經營一年多，後來捲起韓流勝選，羅智強是戰將也是人才，但能否在剩下的七個多月捲起旋風，值得拭目以待。

地方人士則說，羅智強在1998年以無黨籍參選高雄市立委，投入政壇，若重回發跡地，或許可創造另一番作為，雖然勝選機率不高，但可為政治生涯創下高峰，即便選輸，仍能繼續留下來蹲點，或許可一搏2024年高雄立委選舉。