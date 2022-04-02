台「關押最久」死囚被控性侵 獄友：我被弄到流血

死囚邱和順(中左)被獄友指控在台北看守所中性侵、詐騙獄友，新北檢證實已接獲提告調查中。（本報資料照片）

被控犯下「強盜分屍保險 員柯洪玉蘭」及共犯「男童陸正撕票案」的死囚邱和順，遭男獄友指控指侵、詐欺，新北地檢署已分案偵查中；矯正官員說，邱與獄友雙方各說各話，除依性侵 案通報流程處理，已先將兩人分房管理。

邱和順被控在1987年11月殺害女保險業務員柯洪玉蘭，隔月又犯下男童陸正撕票案，遭判死刑定讞。但因邱稱遭警方刑求，且陸正屍體從未被找到。民間司改會及人權團體認為邱和順案為冤案，且收容在監已32年，是台灣目前關最久的死刑犯，不斷呼籲總統特赦邱和順。昨邱和順被指控性侵獄友一事傳出後，司改會表示，義務律師團會盡速到北所律見了解狀況。

矯正官員說，死囚牢房如果裝設監視器，會被人權團體抗議不尊重人權，但舍房可監視受刑人活動的門板上覘孔太小，「有些角度看不到」，像性侵案這種私密行為，管理員難掌握。

邱和順目前關在台北看守所，男獄友寫信控告邱「反覆玩我一個鐘頭導致流血」。台北看守所副所長林建昌表示，此案涉及收容人隱私 ，不便對外說明，全力配合檢方偵辦。新北地檢署表示，目前已分案調查中。