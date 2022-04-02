新聞評論／斷交、洩密…有如此外長 台灣還需敵人嗎？

外交部長吳釗燮。（本報資料照片）

台外交部長吳釗燮除「斷交政績」驚人，也不斷顛覆民主政治的責任倫理。媒體披露，駐美代表蕭美琴抱怨外交部洩漏機密電報，影響美台互信。立委就此質詢吳釗燮對連串機密外洩之處置，他的答覆竟然是：因為無法查到確切洩密對象，所以沒辦法懲處。這樣的答詢邏輯，把外長職責定位為「懲處部屬」的上位者，卻完全沒有領導統御的上位反省。

這次洩密案的原委如下：《我們的海洋》大會今年在帛琉舉行，因帛琉是台方友邦，政府希望藉友邦地利之便派「總統特使」參加，以便在會中彰顯主權。但美方不贊成此作法，不希望因台方的特殊安排刺激中共反制動員，反而在大會中損及台方及盟友的接觸管道。美方上述立場透過台駐美代表處以機密電文傳回，卻遭外洩流出；美國的外交考量遭曝光，除影響台美互信，華府揹上「孬種怕事」印象自有其嚴重性。若是尋常駐外官員，洩密之事大約只能打脫牙和血吞，根本不敢反映；而以蕭美琴與蔡總統關係之密切，也只能「表示不滿」，難以追究外交部的責任，此事只有不了了之。

吳釗燮領導的外交部洩密，這已非第一次。立法院前院長蘇嘉全出訪、沒人打的高端疫苗 贈送友邦等，都是外交部洩密之例。這些案例，外交部有懲處誰嗎？沒有！其理由，應該也是「無法查出洩密對象」，無法懲處。此一情景，就如三年前的駐日大阪辦事處長蘇啟誠自殺案，分明是不堪外交部上級壓力所致；但因外交部「找不到施壓者」，因而無從懲處，也不了了之。

在吳釗燮眼中，「責任」似乎永遠是部屬的，自己不需要負領導統御的責任；但所有管理學理論都不是這樣論述的。若把部會比喻為一家公司，部長就是董事長兼總經理，在組織內課予部屬職責，依其績效施予獎懲。但不論事前職責規範如何周延，事後總是有難以歸屬責任的衝擊；此時，通常就由總經理承擔剩餘責任。在公司治理的理論中，經理以下幹部只負責「可以名狀」的確定業務，不可名狀、不確定的剩餘衝擊，則完全由董事長與總經理承擔。這些，幾乎是管理學的ABC，但吳釗燮渾然不放在心上。

吳釗燮出任部長以來，儘管頭頂「斷交部長」的難堪帽子，在外交部耍官威卻虎虎生風。他要求一級主管加入通訊群組，號令屬下莫敢不從；前領務局長只是周末返鄕回覆訊息稍遲，就被要求隔日遞上辭呈。從此外交部內風聲鶴唳，一級主管連洗澡都把手機放在旁邊，成為中華民國 的部會奇譚。吳釗燮要求部屬嚴厲若此，卻無法阻止機密外洩；從《我們的海洋》洩密案可知，若非外交部螺絲鬆掉，便是部內同仁故意要讓上級難堪，或者洩密者是吳釗燮袒護的愛將。無論哪一種情況，吳釗燮都是最該負責任的人。如今，他以一副「找不到人懲處」的姿態迴避自己的責任，令人反感。

吳釗燮擔任外交部長四年多，政績主要有三，一是斷交、二是洩密、三是搶功；但只要部長職位不變，一切過失都對他免疫。他一向的政策發言主軸有三：一嗆老共、二駡中國、三挑釁對岸，不斷僭越陸委會及國防部 職掌，也爭搶「嘴炮抗中」護身符。他在部內的領導統御精髓亦有三，一是壓制部屬、二是推卸責任、三是逢迎長官，日積月累，乃有今天蕭美琴的埋怨。

這次洩密案，老美火大，老共暗爽，駐美代表處士氣受挫。有這樣的外長，我們還需要匪諜嗎？