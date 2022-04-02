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深夜急轉彎 羅智強取消宣布參選桃園市長

台灣新聞組╱台北2日電
台北市議員羅智強。(本報資料照片)
台北市議員羅智強。(本報資料照片)

原本今天上午10時要宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強拋出震撼彈，凌晨2時宣布臨時取消直播記者會，讓參選萌生變數。

國民黨桃園市長提名大亂鬥，桃園市議長邱奕勝揚言退黨，抵制羅智強空降參選，國民黨秘書長黃健庭介入協調未果，羅智強原本今天將線上直播宣布參選桃園市長，卻在凌晨2時突然喊卡，令外界錯愕。

羅智強1日凌晨2時在臉書上說，「深夜2點的煎熬，萬般無奈，要向好朋友們說聲抱歉。原本上午10點要向所有長期支持智強的朋友，宣布重大決定的直播，必須取消了」。

他表示，昨晚接到國民黨主席朱立倫的電話，兩人懇談近三個小時，主席告知他對桃園局勢的看法，要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多一點時間冷靜沉澱。

羅智強表示，自己並非扭捏或裹足不前的人，這次的一波三折與反覆並非他所願，「只是身為國民黨的一份子，我必須尊重主席的整體戰略思考，也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害；在國民黨氣勢低迷的此刻，我不願意再因為個人的事，讓黨承受更多的爭議與責難」。

對於2022年的選戰，羅智強強調，從沒有「非我不可」的想法， 如果自己能幫黨的整體選戰加分，將會勇往直前、毫不猶豫；但若有更適合的人，自己也會毫不眷戀、全力支持。

無黨籍桃園市議員牛煦庭上周與市議員參選人羅岳峰、毛嘉慶、戴兆華等人組成「桃園新選風」連線，力挺羅智強來選市長；羅昨天預告今天將有重大決定，但凌晨突然喊卡，也讓牛等人訝異惋惜。

牛煦庭表示，期待羅智強參選帶來一些政治文化的改變，但「我們畢竟不能代表他，我們理解他天人交戰，也尊重他的決定」。

黃健庭分析桃園情勢，若假想敵衛福部長陳時中參選桃園，羅智強在民調上並沒有占優勢。黨內民調顯示，陳時中不只贏羅智強，而是橫掃國民黨所有可能參選人，包括立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，全都輸陳時中。

據了解，國民黨2、3月曾針對現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲與羅智強進行三次民調，魯明哲三次都是第一名，萬美玲、羅智強有分別第二或第三，呂玉玲則是第四名。外傳黨中央已經定調呂玉玲，黨務高層說，沒有這回事，會持續民調，在5月提名最符合桃園市民認同的人選。

國民黨台北市議員羅智強深夜貼文，取消原本2日要宣布參選桃園市長的直播。(取材自臉...
國民黨台北市議員羅智強深夜貼文，取消原本2日要宣布參選桃園市長的直播。(取材自臉書)

國民黨 民調 陳時中

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