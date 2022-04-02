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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

冷眼集／不知疾苦​ 陳吉仲每開金口必挨轟

記者 侯俐安
農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)
農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)

麵粉、麵包價格撐不住，農委會主委陳吉仲呼籲民眾「多吃炒飯」。姑且不論年初小吃才隨物價暴漲一波，光是炒飯用的雞蛋價格就居高不下。連年創新低的台灣食米量與稻米過剩問題多年難解，身為主委不知民間疾苦，還妄想一句話解決盤根錯節問題，難怪被批「現代版晉惠帝」。

陳吉仲金句不斷，中國大陸去年禁止輸入台灣釋迦蓮霧，陳吉仲不檢討外銷策略，反稱「自己的水果自己吃」；上月日本草莓被驗出農藥超標，陳吉仲稱「可以吃台灣草莓」。年初爆發缺蛋危機，陳吉仲誇口保證沒有雞蛋荒，「買不到可以找我」。

烏俄戰爭後，不少水產業者暫停供應鮭魚，陳吉仲說可以吃台灣鯛。護航萊豬，他更稱萊克多巴胺是飼料添加物，「好比我們平常會吃一些保健食品」，將萊劑比擬保健品，被諷為新三寶。

面對農業危機，陳吉仲每開金口必挨轟，每次挨轟，陳吉仲都推說有心人士斷章取義。呼籲多吃炒飯的陳吉仲，似乎忘記今年初雞蛋荒，就是蔡政府惹出來的禍。當時行政院試圖控制物價，農委會協調蛋價凍漲，忽略飼料也在急遽上漲，壓抑蛋價反而造成市場惜售、農民棄養。

缺蛋危機，不只顯示農政部門對產銷資訊掌握不足，從監測到進口判斷失準，更是農委會干預市場、迷戀補助的下場。

事實上，台灣近年食米量連年降低、麵粉食用量上升，幾乎已經逼近黃金交叉。農委會年年編預算推廣米食，卻仍難以突破民眾食習慣；此外，稻米生產過剩，每年超過30萬噸糙米，必須耗資收購保管，造成龐大財政負擔。

行政院才剛通過4年400億台幣(約13.8億美元)計畫，就是希望鼓勵稻田轉作飼料玉米或水源區休耕，盼減產稻田提升品質。若執政者出一張嘴就能讓全民多吃米、少吃麵，還須花上400億嗎？

炒飯說炸鍋後，陳吉仲1日晚緊急貼臉書喊冤；陳吉仲一發臉書，不少農委會官員立即轉發分享，不禁讓人質疑，究竟是搶救物價，還是搶救陳吉仲？

雞蛋 臉書 釋迦

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