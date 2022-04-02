「麵食漲價 改吃炒飯」陳吉仲挨諷現代晉惠帝

俄烏戰爭帶動麵食上漲，農委會主委陳吉仲建議民眾「多吃飯糰或炒飯」，挨諷是「現代版晉惠帝」。(本報資料照片)

俄烏戰爭讓「黃小玉」等民生物資大漲，帶動麵食物價上漲，農委會主委陳吉仲昨天表示，會大力推動米食替代麵食，建議民眾「多吃飯糰或炒飯」。立法院國民黨 團書記長萬美玲批評，陳吉仲是行政院穩定物價小組成員，不思索對應政策，只會要人民改吃其他食物，根本是「現代版晉惠帝」。

「炒飯說」挨轟後，陳吉仲昨晚發臉書 表示，「被扭曲也沒關係，請大家多吃台灣米」。他說，這種時刻當然要鼓勵消費者多吃國產的台灣米食，即使部分有心人士斷章取義，故意以他舉例的炒飯等扭曲原意。陳吉仲在臉書發文後，所屬機關也立即全面轉發。

陳吉仲昨天上午受訪指出，今年上半年因疫情 和俄烏戰爭，預計玉米和小麥價格會持續上漲，行政院、農委會已有因應措施，會大力推動各式米食，不只是炒飯、飯糰，還包括其他米食，因現在白米價格非常穩定，這樣的替代效果應會讓消費者支出大幅減少。

陳吉仲說，行政院長蘇貞昌已批准營業稅減免到6月底，農委會也針對玉米提出許多重要措施，公糧庫存也將釋放老舊米當飼料米，目前可提供15萬公噸，如果需要，今年8月後會再釋出30萬公噸。

國民黨主席朱立倫指出，「過一段時間天然氣漲價，經濟部會不會要大家不要用電？」萬美玲說，陳吉仲「何不食肉糜」並非首次，現在小麥大漲，又鼓勵多吃炒飯、飯糰，「難道陳不知道，現在炒飯用的雞蛋也很貴？」