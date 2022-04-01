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國民黨桃園不辦初選 羅智強最快2日宣布參選市長

台灣新聞組／台北1日電
國民黨台北市議員羅智強將宣布參選桃園市長。(本報資料照片)
國民黨台北市議員羅智強將宣布參選桃園市長。(本報資料照片)

國民黨選策會本周陸續徵詢桃園市長可能人選。國民黨主席朱立倫不打算辦初選，但會根據桃園市民想法推出最強的候選人。據悉，選策會昨與台北市議員羅智強面談後，未澆熄其參選決心，羅仍朝參選到底的方向。

本報系聯合報報導，國民黨選策會召集人黃健庭本周約見現任立委呂玉玲、萬美玲與魯明哲，還有前立委陳學聖、孫大千以及羅智強。據了解，呂、魯、陳都有表達願意，孫則表示有在準備，黨若有需要就出來。還有人被問及，推呂玉玲如何？還有羅智強空降會有什麼問題？跡象直指似已定調呂。

但無黨籍桃園市議員牛煦庭昨與議員參選人羅岳峰、毛嘉慶、戴兆驊組成「桃園新選風」選舉陣線聯盟，並表態支持羅智強參選桃園市長，指羅正顛覆桃園地方政治的傳統觀念，將是桃園政治變革的契機。

台北中國時報報導，羅智強搶在黨中央徵詢意見之前，先向媒體坦言有99％機會參選桃園市長，且最快2日宣布。

對於桃園市議長邱奕勝力推立委呂玉玲參選，甚至傳出有「圍強計畫」抵制，羅智強表示，站在朱主席的立場，桃園市長之戰，國民黨最終目標是要找一個「會贏的人」，而議長挺誰讓局面產生變化，檯面上的人選包含立委魯明哲、萬美玲，他們可能礙於議長的壓力而有包袱，相對而言他沒有這樣的問題。

挺羅的台北市議員游淑慧認為，黨中央目前以「在地限定」作為市長人選考量，但選戰策略應以勝選為主，過於排他反而有失公允。出身桃園中壢的台北市議員秦慧珠直言，黨應以大局為重，將近期在桃園耕耘的羅智強納入民調內與在地人選比拚，才是公平作法。

聯合報報導，朱立倫昨不斷被媒體追問，完全不考慮辦初選？朱說，所有參考的民調都非常科學，希望以科學依據、數據分析，各種方式詢問地方意見來做參考；不希望造成內耗、衝突，有信心整合，桃園一定會團結。萬美玲呼籲朱立倫應站在制高點，思考怎樣把大家優點集合一起，同心把這場仗打好。國民黨前主席、立委江啟臣昨受訪坦言，看不太懂桃園這一局，但國民黨需要的最大公約數是價值與制度，而不是人。

國民黨 民調 江啟臣

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