新聞評論／主委人設是聽話 NCC怎能有風骨

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥（圖），在兩年前流出的「總統府密件」中，被蘇貞昌認為「不太會處理事情」但很「聽話」。（本報資料照片）

《鏡電視》取得NCC的執照後，兩個多月內四度更換董事長，企業股東也多數易主；NCC對此睜一隻眼、閉一隻眼，不以為意。近日在野黨猛烈砲轟，質疑《鏡周刊》不少人力掛在《鏡電視》領薪水，兩家媒體顯非獨立運作。對此；主委陳耀祥稱已啟動調查，會採透明方式讓外界了解處理過程。不難想像，大家會等到一份擦脂抹粉的報告，爭議事項都會被NCC吞掉。

一家公司用一種面貌取得經營資格，然後迅速變臉換身，用另一種面貌展開經營，這根本是「貍貓換太子」。新的鏡電視團隊，已非原先經NCC審查的同一家公司，貍貓絕非太子。民眾都知道其中有詐，唯獨NCC裝作不知，這是昏庸？還是乖巧、識時務？兩個月四易董事長的荒唐景象，赤裸裸在社會大眾面前上演，人們瞠目結舌；唯獨凶狠撤照中天、刁難TVBS董座的NCC視若無睹，這若非失職，難道是裝儍？

陳耀祥的昏庸，根據兩年前流出的「總統府密件」，是行政院認證過的。當時，蘇貞昌認為陳耀祥「不太會處理事情」，但很「聽話」，加上新提名 的NCC委員兩人「偏綠」，處理掉中天沒問題。果然，後來的發展一如預料；以迄於今，陳耀祥的聽話皆在府院可控範圍之內。蔡政府對NCC主委的「人設」，既然是以「聽話」為第一前提，那麼外界期待NCC要表現出「獨立機關」的風骨，根本是緣木求魚。

最糟的，不只是陳耀祥的聽話，還有黨政勢力的公然介入。在鏡電視的申設過程中，民進黨 前秘書長、現任智庫新境界副董事長洪耀福，不斷居間穿梭。根據洪耀福的說法，他是以「民間人士」身分，受「府院之託」，去幫忙「跟NCC溝通」。不僅如此，他還幫忙打電話給新股東請他們支持新董事長鄭優，甚至還把原民視副總經理蔡滄波申請到鏡電視任總經理的履歷轉給前董事長陳建平。請看，這樣的「民間人士」多好用，上通府院高層，下達NCC及股東財團，天下還有什麼能擋得住府院許可的鏡電視設台？不論這過程有多難看。

從洪耀福的說明，大家不難明白，鏡電視已經先打通府院的關節 ，上級還特別派「民間人士」洪耀福去NCC傳達指令。如此一來，陳耀祥除了想方設法發給鏡電視執照，還有別的路可走嗎？時代力量立委指責，NCC審查鏡電視案，前後要求補件30次，這根本就是在護航。當然是護航，不然呢？陳耀祥能違逆府院黨的旨意，讓鏡電視卡關嗎？至於藍委要求監院調查NCC的偏袒護航，基本上是「狗吠火車」，他們忘了監察院長和監委都是誰提名的嗎？

一個鏡電視案，就能讓NCC的迂腐無能全部暴露，包括綠色執政下的「政商關係」如何重新演繹，乃至整個政府系統性地交相掩護，再不堪都能赤裸裸地演給你看，且無畏輿論。這就是蔡政府的現在進行式，如今政府昏官何止陳耀祥一人？且看，全球能源價格高漲，唯獨台灣電價審議委員不作決議，讓它自然「連八凍」；經濟部長王美花面對跳電，竟用「賭雞排」保證不缺電；高檢署檢察長邢泰釗指示以「準放火罪」偵辦台電基層，司法又站在什麼高度？俄烏戰事引發兩岸關係聯想，外交部長吳釗燮、國安局長陳明通拚命放話刷存在感，反而國安會秘書長顧立雄始終不見具體的角色，不奇怪嗎？

以目前媒體界「綠化」的程度，蔡政府其實早就高枕無憂。為何要費那麼大力氣再去力挺一家鏡電視，除「歌頌隊伍」永遠不嫌長外，能抓住滿手政商媒體才是欣悅所在。