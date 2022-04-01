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冷眼集／追殺藍護航綠 邢泰釗果然升官

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自蔡政府上任以來，現任高檢署檢察長邢泰釗可說是「三級跳」升官。（本報資料照片）
自蔡政府上任以來，現任高檢署檢察長邢泰釗可說是「三級跳」升官。（本報資料照片）

蔡英文總統3月31日將檢察總長的人事咨文送到立法院，絲毫沒有意外的，就是由現任高檢署檢察長邢泰釗出線。自從蔡政府上任以來，邢泰釗可以說是「三級跳」升官。2016年7月，擔任台北地檢署檢察長。2020年2月，升任台灣高檢署檢察長。如今才過兩年，又再度被提名為最高檢察署總檢察長。出任全國檢察官的頭領，已是十拿十穩的事。

當然，邢泰釗能夠如此被層峰賞識，不是偶然。秘訣之一就是「對國民黨追殺再追殺」。擔任北檢檢察長期間，最指標性的大案，就是國民黨的三中案。這起早就已經由特偵組結案的陳年舊案，卻在邢泰釗主政下重起爐灶，而且起訴了馬英九等一干人等。雖然一審判了馬英九無罪，但著實讓國民黨上下脫了一層皮；就算判決無罪，當然也是大功一件。

祕訣之二，是「全心全力為民進黨護航」。最指標的案子，是2019年的總統府私菸案。這案子最早出手的，是調查局新北市調處和新北地檢署；論發生地，是桃園地檢署。但邢泰釗卻半途殺出，硬生生地把案子轉到北檢手上。結果北檢果然不負眾望，一串的「小弟」被起訴，至於政治人物，則幾乎都輕騎過關。

祕訣之三，是「辦得早不如辦得巧」。2019年11月北檢起訴總統府私菸案後，不到三個月，邢泰釗就被拔擢為高檢署檢察長；此次檢察總長出缺，正當提名關鍵時刻，邢泰釗再度挺身而出，用國安層級主導三○三大停電案的偵辦。如此掌握時機的功力，想不讓層峰印象深刻都困難。

祕訣之四，是「表忠不能在乎專業」。在偵辦三中案時，北檢安給馬英九最著名的罪證，包括「與律師串供」，行使緘默權叫做「態度惡劣」。還有國民黨依廣電三法處分三中，北檢竟認為國民黨即使不守法，也「只是罰鍰而已」。而在此次指導地檢署偵辦三○三大停電案，邢泰釗的「留意反社會分子藉機擾亂民心」、「不排除動物是被人從外面丟進去刻意造成停電」的說法，更是震驚各界，也嚴重顛覆外界對所謂「法律專業」的認知。

不過這樣的話，邢泰釗說了。他能這麼說，當然不是因為基於專業，而是一個有專業的人，能為了政治立場說出極度不專業的話，比不專業的人做出不專業發言還能表忠。這樣的發言，只要邢泰釗自己不尷尬，尷尬的就是別人。邢泰釗也確實證明，厚顏雖然可恥，但真的有用。

邢泰釗示範的平步青雲四秘訣，有志者都應該看到了吧。

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