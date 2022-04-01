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黃珊珊攻擊身世 蔣萬安：兩蔣對台灣貢獻不容抹滅

記者周志豪／台北報導
國民黨立委蔣萬安日前批評台北市副市長黃珊珊民調支持度若只有23%，代表遭七成市民否決。黃近日回批，國民黨政黨支持度僅一成餘，也等於蔣家已遭九成國人否決。蔣今回應，對黃用蔣家身世攻擊，蠻訝異，也很遺憾。(記者周志豪／攝影)
國民黨立委蔣萬安日前批評台北市副市長黃珊珊民調支持度若只有23%，代表遭七成市民否決。黃近日回批，國民黨政黨支持度僅一成餘，也等於蔣家已遭九成國人否決。蔣今回應，對黃用蔣家身世攻擊，蠻訝異，也很遺憾。(記者周志豪／攝影)

國民黨立委蔣萬安日前批評台北市副市長黃珊珊民調支持度若只有23%，代表遭七成市民否決。黃近日回批，國民黨政黨支持度僅一成餘，也等於蔣家已遭九成國人否決。蔣今回應，對黃用蔣家身世攻擊，蠻訝異，也很遺憾。

蔣萬安呼籲，黃珊珊應好好面對問題，就事論事，回歸事情本質討論。

蔣萬安表示，民調顯示，台北市民對所屬城市的光榮感、幸福感、滿意度在六都中敬陪末座，市民已經打出成績單：台北市這7年來北市人口流失20萬人，市民已用腳投票，三成市民盼遷到另外五都，這都是客觀事實，是對市府嚴重警訊。

蔣萬安說，兩位蔣總統對中華民國、台灣這片土地的極大貢獻不容抹滅，故總統蔣中正參與革命，率領北伐、抗戰；故總統蔣經國推動十大建設，為台灣科技產業打下基礎，奠定台灣民主化的過程，開放探親，各界對兩蔣批評都應回歸歷史。

蔣萬安表示，歷史事實不容抹滅、扭曲、斷章取義，身為蔣家後人，他感到非常驕傲、光榮，也心懷感念，對他也絕對加分。蔣說，他沒辦法參與過去那段歷史，但可從中學到經驗做借鏡，民眾感到光榮驕傲的就延續，受批評的就檢討改進。

前立委陳柏惟近日稱蔣萬安將是未來的俄羅斯人，蔣回應，看了好幾次，「我其實也看不懂陳到底在講什麼」，比喻不倫不類，說法非常荒謬，令人匪夷所思；呼籲陳不要藉俄烏戰爭惡意操作，應回到事情本質。

近日綠營人士指出，包含台北市議員陳永德、藍營基層里長遭台北市長柯文哲拔樁。蔣萬安回應，北市議員與里長參加市府活動或為地方爭取建設，這是很正常合理的事情，若因此就說被拔樁，對他們不公平，「我對他們非常有信心」。

至於陳永德被拔樁說，蔣萬安還原，當天是信義區保儀大夫遶境活動，陳永德是主人，當天他提早到場後，陳永德還陪同逐桌致意、懇託，氣氛熱絡，活動開始也受邀上台講話，「沒有在現場的人或外界想見縫插針，大可不必」。

蔣萬安說，他的選區與陳永德選區重疊，兩人過去有非常好的感情，上次陳永德爭取連任他也站上戰車幫忙掃街，有革命情感。

蔣萬安也透露，他與議員有非常密切的聯繫與合作，近日市議會國民黨團的黨團大會，他就會受邀去與大家見面。

國民黨 民調 中華民國

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