護航鏡電視 NCC被批淪黨政軍重返媒體門房

國家通訊傳播委員會主委陳耀祥，被指強行護航鏡電視申設過關。（記者季相儒／攝影）

鏡電視新聞台才取得執照三個多月已經風波不斷。本報系聯合報報導，立委洪孟楷昨天在立法院交通委員會舉辦公聽會，立委學者抨擊國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥強行護航過關，立委賴士葆直指「NCC心中只有政治」，現在的各種狀況證實外界傳言，民進黨 派系要鏡電視過關，NCC就是為派系平衡做這件事情。他批評NCC已經是現代的「新聞東廠」， 修理非己言論，仰賴總統蔡英文 鼻息過活。

台北中國時報評論文章也批評，鏡電視申設期間，神通廣大，享有補件30次禮遇就罷了，NCC眼見內部一個月換四位董事長，說好的「民間公視」，也變成找來介入勞動基金炒股案的建商當大股東，NCC還能笑罵由人，大玩兩套標準的依法行政，放手釋出執照，自甘淪為被俘虜的組織，也成為黨政軍重返媒體的門房。

聯合報報導，鏡電視爆發各種人事和內控風波以來，各方批評陳耀祥，台大經濟系教授鄭秀玲在公聽會中更指鏡電視大股東寶佳集團是爭奪經營權的股市禿鷹，介入勞動基金炒股案，裴偉也自己發錢給自己，大股東不適任，應該撤銷鏡電視執照，陳耀祥也應辭職。

立委傅崐萁說，這次公聽會，電視台不敢拍、立委出席的也不多，「陳耀祥官位很大」，新聞台要不要過關都是陳耀祥決定。他指出，鏡電視已經在外面借款，資金來源也不明，NCC放行鏡電視卻對內部財務和五鬼搬運都不瞭解。民眾黨立委蔡壁如也質疑，大股東裴偉和NCC背後到底有誰，NCC為何不撤照？

鏡電視董事長目前由中華電信前董事長鄭優接任。獲得執照前就傳出政黨介入、公司有內控問題，甚至連委員也提出反對意見，並未達成合議制。時代力量、民眾黨、國民黨等在野黨立委連番質疑，但陳耀祥堅稱審查是依法進行，絕無護航。

鄭秀玲提出五項呼籲，第一項就是認為鏡電視以詐騙 手法取得執照，且有股市禿鷹等不適格大股東。她也指出，當初面談是董事長陳建平，拿到執照馬上換人，就連電信業者申請4G、5G也不敢這樣做，這是涉及作弊詐騙。

第二是NCC昧於政黨人士施壓，罔顧不適任大股東。她指出鏡電視大股東是全台最大建商寶佳集團，涉及勞動基金炒股、還去搶其他公司經營權，現在還讓這樣的企業來當鏡電視大股東，將來講到居住正義等議題，對新聞議題會有相當影響。她指出，陳耀祥力主發照，卻出現這麼多弊端，陳耀祥應該請辭負責。

她也呼籲監察委員應該介入調查主委陳耀祥為何在七位委員中只有三位同意的狀況下，力主過關，以及大股東裴偉在申設和試播階段是否違法徇私。她反問NCC，「裴偉自己發錢給裴偉」，這樣還能當大股東嗎？

也因網媒公開報導新境界基金會副董事長洪耀福承認自己代表府院去跟NCC「溝通」讓鏡電視過關，鄭秀玲呼籲，民進黨主席蔡英文和中常會應該調查洪耀福是否違背黨政軍條款介入媒體的紅線，以及企圖影響獨立機關、公然介入新聞台設立。她說，媒體報導洪耀福公然承認，如果真有其事，應該開除黨籍。

她認為國人應該敦促NCC推動媒體改革、健全產業，批評陳耀祥任內，媒體問題更嚴重，媒體成為選舉工具，電視充斥談話性節目，各為政黨護航，NCC應該注意新聞頻道內容有沒有多元化，注意公眾議題。

時代力量立委陳椒華則批評陳耀祥讓鏡電視補件超過30次，「就是要補到過」，護航態度明顯。但申設過程中就有周刊與電視財務分割不清，周刊高層介入的議題，立院調閱資料也被拒絕，現在鏡電視欺騙NCC取得執照，已經違反了保留廢止權條件，NCC應該予以撤照。她表示將正式提案，要求交通委員會針對鏡電視案成立調閱小組，以呈現真相。