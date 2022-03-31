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蔡壁如：鏡電視騙來的執照 可以不撤嗎？

台灣新聞組／台北31日電
民眾黨立委蔡壁如30日在立法院開記者會爆料鏡電視與鏡週刊疑似違法共用人力名單。（記者季相儒／攝影）
民眾黨立委蔡壁如30日在立法院開記者會爆料鏡電視與鏡週刊疑似違法共用人力名單。（記者季相儒／攝影）

鏡電視預計5月8日開播，民眾黨立委蔡壁如昨爆料，鏡電視與鏡週刊違法共用人力名單，包括鏡週刊副社長陳志峻在內，至少39人在鏡電視領錢，名字卻掛在鏡週刊，國家通訊傳播委員會（NCC）當初為何不調查，「鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？」

鏡電視昨聲明抹黑，質疑北市勞動局近日違法勞檢，並將公司員工清冊與投保資料洩密給蔡壁如，揚言提告，追究北市勞動局洩密與瀆職之責。蔡壁如昨反嗆，她引用資料無任何來自台北市政府，她將對鏡電視負責人提起刑事誹謗告訴。北市勞動局也駁斥，鏡電視指控子虛烏有，勞檢資料皆嚴加保密。

蔡壁如說，鏡電視於NCC審查過程時回覆「沒有在鏡電視領錢、做鏡週刊之事」、「與鏡週刊並無人員共用」等，為虛偽不實謊言，當初在NCC主委陳耀祥主導下，完全未經調查而放水護航，嚴重瀆職。她籲請檢調立即主動偵辦徹查，包括鏡電視前董事長裴偉掏空鏡電視資產之不法背信行為及不法金流之去向，到底支付哪些裴偉口中的「身分敏感人士」？

蔡壁如指出，鏡電視涉及的是台灣新聞自主與言論自由，是民主法治國家最後一道防線，但當她問NCC在今年1月19日核照前，知不知道裴偉透過「顧問合約」參與鏡電視？知不知道有大量鏡週刊員工的薪水是由鏡電視支付？NCC卻當做沒看到、沒聽到，也不願公布在接到具名檢舉函之後，究竟有沒有調查。

至於立法院要求NCC必須在3月底前提出鏡電視行政調查報告，今天是最後期限，NCC發言人翁柏宗昨說，報告已進入行政流程，將提交到立院交通委員會。

對於鏡電視風波，翁柏宗說，不僅會查證鏡電視人力疑雲，也會審視增資是否到位、取得執照後是否有非常規交易問題等經營議題。

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