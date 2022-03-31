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農會法刪三分之一官派理事條文 綠委要翻案

記者鄭媁、李承穎／台北31日電
農會法修正草案刪三分之一官派條文，民進黨立委蔡易餘說，無法接受農委會在重要改革縮手。（本報資料照片）
農會法修正草案刪三分之一官派條文，民進黨立委蔡易餘說，無法接受農委會在重要改革縮手。（本報資料照片）

行政院會今天預計討論通過農會法修正草案，未來農會選舉賄選者，將由現行處三年以下有期徒刑，提高為最重七年徒刑，罰金從9萬元（台幣，下同，約3158美元）提高到最重1000萬元。為降低爭議，農委會已自行刪除原擬增列三分之一官派專業理事的條文。

不過，民進黨立委蔡易餘說，他無法接受農委會在重要改革縮手，法案送交立法院審議時，他會堅持恢復原有官派三分之一理事的條文。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，政府沒有股分或投資竟可在農會官派專業理事，且可隨時改派，簡直成了「太上理事」，嚴重干擾全國農會運作；不管是上市櫃獨董或銀行、金控專業理事，也都是由股東選出，沒有人是政府選派。

他說，農委會知道會有重大爭議已從善如流，蔡易餘可以去了解後再決定是否還要堅持。

現行農會法規範，農會選舉有要求、期約或收受財物或其他不正利益等行為者，處三年以下有期徒刑，可併科9萬元以下罰金。相關修正草案除了要提高刑責，預備犯者，擬處一年以下徒刑。

此外，目前全國農會理監事共27人，為強化農會專業效能，農委會提出修法草案增列三分之一官派專業理事，共12名，由中央主管機關指派，專業理事名額不超過理事總額三分之一，堪稱農會史上重大變革。

不過，此舉引發蔡政府安插人馬的疑慮，被解讀為繼農田水利會後，也要將農會收歸國有。農委會上周報院版本，已自行刪除該項爭議條文；官員指出，將加強溝通，適時再提出修法。

蔡易餘指出，他無法接受農委會在提官派三分之一理事的重要改革縮手，全國農會是配合農委會政策實施，要避免被單一派系掌控，他會在立法院討論時，堅持要原有官派三分之一理事的條文，由一定比例的專業人員來執行全國農會政策。

蔡易餘說，全國農會不能流於單一派系掌控，在日本、南韓都有一定比例的官派人員運作，尤其全國農會跟地方農會不同，有些政策需要與農委會搭配，基本上也不用擔心官派後會影響農會自主。

民進黨立委郭國文說，他不知道決策為何轉圜，農會本就在自主性跟公益性考量拉扯；即便是加三分之一官派理事，是否能達到公益性，因為制度上未實驗過，也很難判斷，但農委會一定要堅持農會的公益性質。

一位農業縣綠營立委指出，他猜測農委會縮手，是因選票問題，許多執政黨立委也不敢去提官派理事問題。

民進黨團成員表示，黨團內部有不同意見，還要多討論，但三分之一官派針對性太強，正當性也會有問題，行政院也認為不妥。

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