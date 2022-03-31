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縣市長提名 綠宜蘭江聰淵、南投蔡培慧 藍竹縣楊文科

台灣新聞組／台北31日電
民進黨30日通過徵召宜蘭市長江聰淵（右）選宜蘭縣長、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）選南投縣長，黨主席蔡英文（中）下令「贏回宜蘭、翻轉南投」。（記者曾吉松／攝影）
民進黨30日通過徵召宜蘭市長江聰淵（右）選宜蘭縣長、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）選南投縣長，黨主席蔡英文（中）下令「贏回宜蘭、翻轉南投」。（記者曾吉松／攝影）

藍綠布局年底縣市長選舉，民進黨中執會昨天通過徵召宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧參選南投縣長，民進黨主席蔡英文下令「贏回宜蘭、翻轉南投」；國民黨中常會昨天則通過提名新竹縣長楊文科競選連任，楊文科說，他會戒慎恐懼打贏選戰，「割肉、輸血，無怨無悔」。

國民黨30日通過提名新竹縣長楊文科（右）競選連任，左為國民黨主席朱立倫。（圖：國...
國民黨30日通過提名新竹縣長楊文科（右）競選連任，左為國民黨主席朱立倫。（圖：國民黨提供）

宜蘭縣長林姿妙近來捲入弊案風波，江聰淵說，宜蘭經驗就是清廉勤政愛鄉土，他會秉持「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的四不誓言，這是從宜蘭縣前縣長陳定南等歷任民進黨縣長奉行準則，他自己還要加上「家人不干政」的第五不，清廉是政治人物基本操守。

江聰淵「五不」顯然針對林姿妙而來，國民黨主席朱立倫昨說，林姿妙的表現非常優秀，也獲得地方認同，民進黨用司法不公平手段想要打壓，但相信她勤跑基層、認真努力，一定會獲得縣民肯定；至於提名的時機點，尊重地方共同的決定。

對於民進黨推動「竹竹併」，楊文科說，他並不反對竹竹併，而是要有時間讓鄉親了解合併的好處和壞處，而不是倉促行事、因人設事。

關於新竹縣市、雲林縣布局，民進黨秘書長林錫耀昨表示，由於是否升格懸而未決，因此會等到4月底再決定。至於台北市長等直轄市長提名，林錫耀說，時機成熟、條件成熟時，就會推出人選。

交通部前部長林佳龍昨說，他身為民進黨選對會成員，他會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。立法院副院長蔡其昌說，看黨何時徵召台中市長人選，如果黨要他承擔，他義無反顧。

民進黨 提名 國民黨

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