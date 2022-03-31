北市勞動局長公然輔選黃珊珊被記過 柯文哲：尊重政風

台北市勞動局長陳信瑜（左）遭質疑違反行政中立在上班時間公然替副市長黃珊珊助選被記過，市長柯文哲說尊重政風處理。（本報資料照片）

北市勞動局長陳信瑜在工會茶會中公然以標案為黃珊珊輔選，遭質疑違反行政中立且期約賄選。北市政風處長林炤宏昨針對此案在議會報告，表示陳信瑜言論不當，依公務員服務法，建請記過一次之處分。市長柯文哲 說，尊重政風，這個案就這樣處理。議員則認為記過對政務官沒有影響，陳信瑜應下台負責。陳信瑜則說，她會檢討改進，但偷錄音歪風不該被鼓勵，「希望到我這為止。」

根據北市人事處報告，陳信瑜是政務官非事務官，非公務人員行政中立法的適、準用對象，茶會非「選舉活動」，但陳信瑜在茶會活動出現「不當發言」，易讓外界對於市府行政中立產生質疑，有違公務員服務法中公務員「應謹慎勤勉」義務規定。

林炤宏說，陳信瑜的發言並無違反貪瀆、政府採購法、刑法或選罷法規定事證，但陳信瑜身為機關首長，未謹慎審酌職務角色立場，以易令人誤認標案辦理過程可藉事前關說偏袒，及支持黃珊珊等言行，恐遭致他人有期約賄選疑慮之聯想，顯涉有違失，建議市府予以記過一次處分。

議員苗博雅表示，陳信瑜的茶會共有三場，但調查範圍只限於16日的茶會，15日、17日的茶會也應一併調查，陳信瑜不是第一次做這種事。

議員徐弘庭、王欣儀表示，議會須提譴責，法律是道德最低標準，陳信瑜要負政治責任。

議員林亮君也認為，記過對政務官根本沒有影響，應負政治責任下台。

議長陳錦祥也在多位議員要求下，嚴正譴責陳信瑜有違柯文哲當年當選台北市長時所訂的首長規約，要求市府應檢討行政中立，不可濫用行政資源。

柯文哲則表示，尊重政風調查，如果有新的抱怨、新的證據出來，就再去走程序處理，這件案子就這樣。

陳信瑜指出，這件事自己會檢討改進，但她想說的是，工會領袖集會發言時，不應該被偷拍、偷錄音，這種歪風不該被鼓勵，限制人民言論自由，憲法有保障言論自由，人民應該珍惜這得來不易的言論自由，「偷拍、偷錄音的事，希望到我這為止。」