國民黨桃園市長人選 謝龍介：未必要推在地人

國民黨提名的台南市長參選人謝龍介。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫主張桃園市長人選要在地人，國民黨台南市長參選人謝龍介今表示，桃園是能贏的，但他要提醒黨中央，「有時候派系（指地方派系）的理解對大局不一定有幫助」，桃園市長鄭文燦當年只寫了敗選感言，為什麼會當選？而高雄最後是國民黨選贏，代表不是西瓜就能當選。

對於桃園的參選人是否一定要在地，謝龍介認為，不一定，高雄市前市長韓國瑜 也不是高雄人，現在不像過去那麼封閉。他指出，目前檯面上是立委魯明哲民調最高，魯不爭的前提是議長邱奕勝不選，但現在邱支持呂玉玲，不知道黨中央會不會勸呂；而台北市議員羅智強民調也很高，有他的爆發力。

謝龍介今日接受廣播《千秋萬事》專訪。謝說，被國民黨提名參選台南市長後，從支持者和社會氛圍都感覺到不一樣了，從菜市場到廟口大家都感覺到年底精采了，「他們對你是有所期待的」。謝說，第一周的反應很重要，因為他當時也不知道會提名這麼快，離選舉還剩下八個月。

謝龍介說，如果台南垮了，連高雄都很難提，雲林嘉義都受影響，還會往北擴散；但現在能讓雲林、嘉義優勢延續，最高戰略應該是決戰南台灣，像當初韓國瑜那時候可以拿下15縣市。他也提到，當初韓國瑜是因為重感情 （柯文哲的北農總經理）沒選台北，「不然台北市就換人了」。

談到高雄人選，高雄市前市長李四川在臉書上表示沒有被徵詢，謝龍介說，有人跟李談參選問題，主席體諒他、了解他，而且現在李四川文（臉書）發出來就不用考慮了。對於醫師蘇偉碩談高雄藍白共提一人，謝說，不是不可以，不過人選很重要，因為國民黨議員在高雄仍是多數。

至於台北，謝龍介對衛福部長陳時中 說，「如果你認真做防疫，台北市長就是你啦」。但台灣選民很內行，高雄市前市長韓國瑜會受歡迎很大一部分就是一個真，很多人是因為被他真誠感動，但陳時中就是假，所以他認為陳有了權位，應該盡力做好。