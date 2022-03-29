「準宣布」參選 蔣萬安：市民否定黃珊珊、陳時中獨斷

迎戰台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安29日受訪時「準宣布」參選決定，並左右開弓，批評可能對手民眾黨籍台北市副市長黃珊珊遭七成市民否決，民進黨籍衛福部長陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷。(記者周志豪／攝影)

迎戰台北市長選舉，國民黨 立委蔣萬安上午受訪時「準宣布」參選決定，並左右開弓，批評可能對手台北市副市長黃珊珊遭七成市民否決，民進黨籍衛福部長陳時中 在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷。

蔣萬安表示，選舉沒辦法選擇對手，不管對手是誰，最重要是自己做好準備，加倍努力，不斷充實、突破自己；選舉也沒有簡單或容易的；選舉也不是靠一、二次民調 ，不到最後票全部開出來，不知道最終結果是什麼。

對於親綠民調指出黃珊珊支持度上升至23%，蔣萬安說，黃珊珊代表台北市政府，若民調支持度只有23%，也代表有一半以上、七成民眾期待有新的改變。

蔣萬安指出，柯市府上任之初，2015年台北市有近270萬人，但到去年底只剩252萬人，等於任內流失了近20萬人口，代表現在市府團隊的政策不受市民接受或滿意，「台北市民已經用腳投票」。

蔣萬安說，聯合報最新民調顯示，台北市民對台北市的光榮感、幸福感與滿意度，在六都中敬陪末座，三成台北市民想移居到其他五都，市府團隊要嚴肅面對。

蔣萬安認為，從各項客觀數據指標很清楚，台北市民希望新團隊有新特質的人來帶領，期待台北市有新的改變，全新的面貌；接下來要有跨領域、新面貌、新特質的人與團隊來帶領台北市走出新的方向。

至於陳時中，蔣萬安說，陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷，比如疫苗採購政策。但蔣也指出，對於台北市長選舉人選，民進黨內部會有自己思考與安排，不管派誰，有幾個人參選，他「目標確定好就全力以赴」。

蔣萬安表示，重要的是做好準備，一肩扛起責任。對於為國民黨贏回台北市長，他「當然有信心，有絕對的信心」。