我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

「準宣布」參選 蔣萬安：市民否定黃珊珊、陳時中獨斷

記者周志豪／台北29日電
迎戰台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安29日受訪時「準宣布」參選決定，並左右開弓，批評可能對手民眾黨籍台北市副市長黃珊珊遭七成市民否決，民進黨籍衛福部長陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷。(記者周志豪／攝影)
迎戰台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安29日受訪時「準宣布」參選決定，並左右開弓，批評可能對手民眾黨籍台北市副市長黃珊珊遭七成市民否決，民進黨籍衛福部長陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷。(記者周志豪／攝影)

迎戰台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安上午受訪時「準宣布」參選決定，並左右開弓，批評可能對手台北市副市長黃珊珊遭七成市民否決，民進黨籍衛福部長陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷。

蔣萬安表示，選舉沒辦法選擇對手，不管對手是誰，最重要是自己做好準備，加倍努力，不斷充實、突破自己；選舉也沒有簡單或容易的；選舉也不是靠一、二次民調，不到最後票全部開出來，不知道最終結果是什麼。

對於親綠民調指出黃珊珊支持度上升至23%，蔣萬安說，黃珊珊代表台北市政府，若民調支持度只有23%，也代表有一半以上、七成民眾期待有新的改變。

蔣萬安指出，柯市府上任之初，2015年台北市有近270萬人，但到去年底只剩252萬人，等於任內流失了近20萬人口，代表現在市府團隊的政策不受市民接受或滿意，「台北市民已經用腳投票」。

蔣萬安說，聯合報最新民調顯示，台北市民對台北市的光榮感、幸福感與滿意度，在六都中敬陪末座，三成台北市民想移居到其他五都，市府團隊要嚴肅面對。

蔣萬安認為，從各項客觀數據指標很清楚，台北市民希望新團隊有新特質的人來帶領，期待台北市有新的改變，全新的面貌；接下來要有跨領域、新面貌、新特質的人與團隊來帶領台北市走出新的方向。

至於陳時中，蔣萬安說，陳時中在整個防疫過程很努力，但在很多重要決策過於獨斷，比如疫苗採購政策。但蔣也指出，對於台北市長選舉人選，民進黨內部會有自己思考與安排，不管派誰，有幾個人參選，他「目標確定好就全力以赴」。

蔣萬安表示，重要的是做好準備，一肩扛起責任。對於為國民黨贏回台北市長，他「當然有信心，有絕對的信心」。

民調 陳時中 國民黨

上一則

國安局監控認知戰 立委憂淪政治情蒐

延伸閱讀

林右昌居家隔離「先3天後10天」 藍批因人設事

林右昌居家隔離「先3天後10天」 藍批因人設事
專家：若想解封 長者第3劑要打逾8成

專家：若想解封 長者第3劑要打逾8成
菸齡52年 陳時中宣布戒菸…參選起手式？

菸齡52年 陳時中宣布戒菸…參選起手式？
與黨再不同調 蔣萬安：18歲公民權修憲案複決應綁大選

與黨再不同調 蔣萬安：18歲公民權修憲案複決應綁大選

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇