黑白集／喊無罪推定為陳信瑜辯解 柯文哲在和稀泥

台北市長柯文哲為自己人喊無罪推定，是在和稀泥。(本報資料照片)

台北市勞動局長陳信瑜利用上班時間，在工會茶會上要求「支持黃珊珊」；此事看似選舉口水，實則事關法律爭議。柯文哲 竟以「無罪推定」為陳信瑜辯解，說送政風調查；此舉，是在和稀泥。

「上班時間助選」，可能是陳信瑜最輕微的罪責。但她要求與會者有標案先說，「珊珊當選、我就還在」，幾是公然以利益換選票，涉及期約賄選。此事被揭發後，她指控吹哨者是「東廠」，意圖模糊焦點規避監督。這樣的情節，對標榜「公開透明」理想的柯文哲而言，是莫大諷刺。

對這次事件，黃珊珊只輕描淡寫說「不妥」；而柯文哲僅就「東廠說」道歉，其餘則以「無罪推定」，說送政風調查。但陳信瑜是政務官，即使調查有疏失，只要說「沒違法」，又能奈她何？何況，市府政風單位真敢捋虎鬚、嚴調查嗎？說穿了，這只是柯文哲「以時間換取空間」的手法罷了。

黃珊珊市長選情堪憂，來自綠營的陳信瑜仍然力挺，如果嚴辦，恐更動搖軍心。柯文哲和黃珊珊的袒護，各有原因。但柯文哲慣以大砲轟藍綠，自己面對這麼明確的是非、法律議題卻輕輕帶過；如此和稀泥，能期待他和藍綠不同嗎？又究竟「白」在哪裡？

與其說柯文哲念茲在茲的是「無罪推定」，不如說，只要是自己人，就能「推定無罪」吧！