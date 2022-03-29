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北市勞動局長挨批上班助選煽動工會 還被諷「請假王」

記者潘才鉉、林麗玉／台北29日電
北市勞動局長陳信瑜（右）日前遭指涉行政不中立，北市議員鍾沛君（左）28日再質疑，陳信瑜到職兩年多，總共請假806小時，請假時數居冠。(圖：引用自北市議會直播)
北市勞動局長陳信瑜（右）日前遭指涉行政不中立，北市議員鍾沛君（左）28日再質疑，陳信瑜到職兩年多，總共請假806小時，請假時數居冠。(圖：引用自北市議會直播)

台北市勞動局長陳信瑜遭質疑行政不中立，市長柯文哲上周還因此施政報告首日，無法順利上台報告。有議員再度質疑，陳信瑜煽動、操弄工會，要工會發聲明汙名化議會為「東廠」：議員也調閱陳信瑜請假紀錄，發現陳上任2年多，請假時數高達806小時，換算約100天，是北市府請假王。陳信瑜回應，都合法請假，另外，她也絕無煽動工會，若有說謊，會下台。

陳信瑜在上班時間，趁工會新春茶敘公然替副市長黃珊珊助選，甚至提及標案、補助，被批違反行政中立，以致台北市長柯文哲日前赴議會施政報告遭杯葛。柯文哲道歉，並說已要求政風單位完整調查。

台北市議會昨日民政部門質詢，國民黨議員再度聚焦陳信瑜上班時間幫副市長黃珊珊助選、行政不中立。議員鍾沛君調閱陳信瑜出勤紀錄發現，陳就任勞動局長2年多，總共請假806小時，其中私人行程358小時、占44%；病假188小時、占23%，質疑陳信瑜請假時數之多，令人瞠目結舌、知法玩法，宛如北市府請假王。

由於陳信瑜多次打斷議員質詢，強調自己依法請假，引發議員痛斥，每個局處首長春節放假9天就回來上班，公事多得要命，說不定還有的公務員提早收假辦公，「就局長你最懂生活品質。」就連昨日上午也請假2小時。陳信瑜則表示，昨日早上是因住林口住得遠，因塞車遲到請假。

另外，議員汪志冰也質疑，國民黨團上周開記者會質疑陳信瑜行政不中立，陳信瑜疑似煽動、操弄工會，還要工會拿「東廠」字牌對抗議會。對此，陳信瑜表示，工會理事長力挺她是工會自主，如果有說謊，會下台。由於柯文哲承諾，政風處調查報告本周三要出爐，汪志冰則表示，就看看周三的報告怎麼寫。

汪志冰說，議員質疑首長行政不中立，當日陳信瑜竟找工會理事長到議會媒體席踢館，當天理事長還拿出東廠文化字牌批黨團；甚至陳信瑜的馬姓秘書疑似煽動工會參與聲明，企圖操弄工會對抗議會，轉移行政不中立焦點。

陳信瑜則表示，她與工會理事長一同到議會說明，並沒有要向議員踢館，而當天手拿的東廠字牌，是理事長希望勞動局同仁幫他打幾個字印出來，並無操弄煽動。

北市政風處長林炤宏表示，政風調查將分兩部分，上周六就開始調查2月15日勞動局長與工會茶會事宜，至於議員質疑操弄工會？會後續了解，但也會尊重工會自主，不會介入工會運作。

柯文哲 國民黨

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