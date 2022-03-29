與黨再不同調 蔣萬安：18歲公民權修憲案複決應綁大選

國民黨立委蔣萬安。（本報資料照片）

立法院上周通過18歲公民權修憲案，民進黨盼接下來的公民複決要與年底年底大選合併舉辦，國民黨 主席朱立倫則主張應依民進黨去年力主的公投 與大選脫勾的公投結論決議。國民黨立委蔣萬安上午表態，他支持複決與大選合併舉辦。

蔣萬安表示，公民複決門檻高，要二分之一選舉人、大約965萬票同意才能通過，既然希望能盡全力促成這一次修憲安能夠通過，就要提高投票 率；以2018年經驗，合併大選當然可以提高投票率，那要通過應該朝合併大選的方向來做。

蔣萬安說，既然國民黨支持18歲公民權修憲案，就應秉持這樣立場，不管執政黨或中選會說什麼，在年底衝高投票率，讓高門檻的修憲案能夠過關，不需要有太多的考量或計算，這個案子應該全力讓他通過。

蔣萬安表示，18歲公民權是國際民主國家趨勢，臨近的南韓、日本也是，台法律都讓18歲公民要負起如繳稅義務等責任，也讓他們可公投決定國家政策與社會環境的未來，也應讓年輕世代有權利決定自己的未來。

「我會堅持走自己的路，堅持這樣的看法」，立場不會變。蔣萬安說，既然18歲公民權是應該要做的事，修憲案進入公民複決時當然也應全力支持；而要克服高門檻問題、提高投票率，合併大選這很合理。

蔣萬安也質疑，民進黨去年強力反對「公投綁大選」公投案，主張要公投與大選要脫鉤，現在不到3個月，卻又要修憲案公民複決案綁年底大選，前後立場不一、反覆，未來如果中選會決定要綁大選，民進黨要說清楚自己的立場轉折原因。

蔣萬安說，去年底他也「公投綁大選」公投案，現在立場一致。

國民黨內傳出擔心18歲公民權案影響後續選舉，蔣萬安說，在黨團大會有討論，最後大部分的人都決定支持，沒有太多增加選票與否考量，「我們願意堅持對的事情」。