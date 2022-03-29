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年底選戰拚連任？侯友宜：離選舉還遠

台灣新聞組／台北29日電
新北市長侯友宜。（記者劉懿萱／攝影）
新北市長侯友宜。（記者劉懿萱／攝影）

新北市長侯友宜昨天接受Yahoo TV「今天誰來沛」專訪，被問及年底選戰是否要拚連任？侯友宜說，離選舉還很遠，想那麼多幹嘛？現在還是在當市長，每天好好做事就好，這問題不要弄得那麼複雜，不要有太多選舉考量。

主持人北市議員鍾沛君在節目開始劈頭就問侯，要不要和她一起拚連任？侯友宜回應，他現在還是在當市長，不要太多選舉思考，就可以放心大膽做事。

前幕僚林芥佑、徐維遠都加入國民黨立委蔣萬安團隊，外界關注是否是要策動「反朱聯盟」？侯友宜說，工作轉換當然有自己的想法，尋求人生該做的事情，都要給予尊重。

台北市長柯文哲也被問及侯友宜會不會選連任，柯說「這怎麼問我，不過他應該很為難。」

此外，柯文哲任期倒數不到九個月，他昨接受專訪時透露，準備6月要去新加坡考察，學習智慧教育跟雙語教育。由於先前曾傳出原本柯文哲今年3月將訪美，卻因疫情取消，柯文哲日前也已指示教育局，6月要去新加坡考察，據了解，若疫情穩定，柯文哲可望親自出訪新加坡考察。

柯文哲過去拜訪新加坡內閣，對方坦言如果台灣要走向國際化，就得推雙語教育，所以他從2016年開始推行，2017年正式上線，並逐步慢慢增加。

關於柯文哲稱6月去新加坡考察團，據了解，目前初步擬定會參與考察的人員為教育局，但倘若疫情穩定的話，柯文哲也將一同赴新加坡考察。

台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

柯文哲 教育局 新加坡

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