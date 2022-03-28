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陳水扁上華視節目罕見護妻：吳淑珍不會理財 但絕非貪汙

記者丘采薇／台北28日電
前總統陳水扁（左起）曾為夫人吳淑珍慶生，右為女兒陳幸妤同框留影。（取材自臉書）
前總統陳水扁（左起）曾為夫人吳淑珍慶生，右為女兒陳幸妤同框留影。（取材自臉書）

前總統陳水扁登上華視節目「三國演義」，談到扁案，陳水扁罕見在鏡頭前護妻，他說，「有人說阿扁的太太非常愛錢、貪錢，所以才連累阿扁」，但他強調：「我做事，是我的事情，我絕對一肩挑，我不會推卸責任，你可以說吳淑珍不會理財，但絕對不是所謂的貪汙犯罪。」

主持人問，關於陳水扁涉入的司法案件，有些人認為扁是代替家人受過？陳水扁說，他要講一句公道話，「她（吳淑珍）就不會理財嘛，錢的事情她不會處理」，但他要講一句公道話，「你可以說吳淑珍不會理財，這部分處理很糟糕，沒有話講，但絕對不是所謂的貪汙犯罪。」

陳水扁說，吳淑珍是麻豆名醫的掌上明珠，「我太太如果那麼喜歡錢，不會下嫁給三級貧戶的窮小子阿扁，她是跟我私奔，門不當戶不對，如果她愛錢就不會嫁給我。」

陳水扁說，過去他擔任律師，辦海商案件，有時候也會被倒帳、跳票，當時吳淑珍說，若一個人給律師的錢都會跳票，代表真的有經濟困難，「不然案子在你手中，怎麼會連錢都沒辦法付，所以不能告他，我們認了，就當作義務幫他打官司，因為他比我們更需要錢」，「我太太就是這樣的一個人。」

陳水扁再舉例，吳淑珍的爸爸當醫生，有些人帶孫子來，看病沒錢，吳淑珍都偷偷到藥局包藥給那些鄉親，而在他擔任總統任內，原本總統月薪台幣80幾萬，他卻主動將薪水減半，也是吳淑珍提議，因為2000年他就職後，台灣景氣往下掉，吳淑珍當時看到這樣的情形，就對他說「作為總統，你一個月領80幾萬，未免太多，總統應該主動減薪一半，我們領40幾萬還是很多，就可以生活得很好」，因此他主動宣布總統薪水減半，包括年終獎金，八年下來少了台幣四、五千萬。

陳水扁說，吳淑珍連這樣的錢（薪水）都不會去貪圖，不然領薪水正正當當，也沒有人叫他減薪，「是我太太叫我減薪，總統薪水才減半」，有人說他幫吳淑珍扛罪，但事實上本來就沒罪，沒有背黑鍋的問題，「我有事一肩承擔，沒有的事情，推給太太也不對。」

陳水扁 藥局

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