新聞評論／「躺平」世代 戳破蔡英文執政的虛幻

蔡英文總統（中）多次承諾要許年輕人一個美好未來，卻一再證明只是文青詞藻。（本報資料照片）

立法院會通過「18歲公民權」修憲案，公告半年後將交付公民複決。蔡英文 總統呼籲朝野合作、世代合作，共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣。然而，才幾天前，副總統賴清德前往成功大學參加講座，詢問學生未來志向，現場竟有高達41%的學生選擇當「躺平族」，令賴清德相當意外。這樣的畫面既諷刺又寫實：蔡英文宣稱要許年輕人一個美好的明天，年輕人卻消極冷回：「阿姨我不想努力了！」

雖然「躺平」主義非台灣獨有現象，但蔡總統兩次勝選，年輕選票是一大支柱，歷來演說也反覆訴求年輕人；如今蔡英文第二任任期已快過半，卻有如此高比率的年輕人當著副總統的面選擇「躺平」，成了最大諷刺。

蔡總統在第一任的就職演說喊出「改變年輕人的處境」，並稱每項改革都圍繞著這項主題；半年後的雙十演說更強調「改變年輕人的處境，就是改變國家的處境」，喊出要幫年輕人減壓與創造機會，除了要提升薪資，還開出八年20萬戶社宅的支票。六年過去了，這些曾經的美好願景，再次印證都只是文青詞藻，換來一片躺平之風。

為何年輕人會選擇躺平？最近本報連續刊出六都執政大調查，探究各縣市民眾對首長及各項施政的滿意度，當中出現分裂民意，六都首長的高支持度不代表市民的光榮感與幸福感，但對高房價 的不滿卻是分裂民意中的唯一共識，且不分南北。房價問題中央、地方固然都有責，但關鍵還是中央的政策與態度，而蔡政府打炒房，卻打到台灣頭至台灣尾無處不漲，讓台灣淪為炒房之島。

狂飆的房價成了年輕人最大痛苦根源，中央不願推動囤房稅，對住宅政策消極敷衍；用來實現居住正義的八年20萬戶社宅支票，根據內政部統計，截至去年11月底，社宅興建數5萬1000戶，連同包租代管2萬8000戶，合計還不到八萬戶，五年半達成率不到四成，注定將跟蔡政府設定的2025能源配比一樣跳票。

年輕人對高房價的相對剝奪感，關鍵還在於低薪。蔡英文上台後，無力改變薪資結構，只好年年調漲基本工資，基本月薪從第一年的2萬零8元（台幣，下同）漲到去年的2萬5250元，漲幅達26.2%，時薪從120元提高至168元，漲幅更達到40％，也成為蔡政府誇口的政績，藉此擺脫低薪的陰影。

然而，基本工資只是讓最底層的勞工 維持基本所需，蔡政府對青年低薪以及企業獲利與勞工合理分享等結構性問題，始終拿不出積極對策。尤其這一年多來通膨指數不斷升高，據主計總處最新統計，去年勞工經常性薪資平均為4萬3211元，年增1.93％；但扣除物價指數後，實質經常性薪資為4萬1422元，年減0.04％，是近五年首次倒退，顯示出勞工薪水漲幅根本追不上物價上漲的速度。

蔡政府以調漲基本工資來掩飾沒法改善薪資結構的無能，難怪年輕人會油然而生「阿姨我不想努力了」的無力感，以不婚、不生，作為面對現實「站不起來乾脆躺下」的消極反抗，正如網友所言「如果奮鬥有希望，誰要躺平」？

面對六年前「許年輕人一個美好的未來」承諾變成空頭支票，蔡英文去年就職演說改拋出「18歲公民權」的修憲議題，現在立院通過後，接著將不顧雙標，力拚年底公投綁大選，這已是她對年輕人唯一尚有機會兌現的承諾。但年輕人滿足了選舉熱情，回到現實卻只能選擇躺平，這就是蔡英文許給年輕人的未來嗎？