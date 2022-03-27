修「地制法」時機已過了 綠委：竹竹併議題暫告終

民進黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

立法院新會期，民進黨 團是否還要推動高度爭議的「地制法」修法，是觀察重點。本報系聯合報報導，民進黨團總召柯建銘日前表示，如果去年12月24日，國民黨 沒有霸占主席台，讓「地制法」修正草案順利逕付二讀，現在新竹合併案應已進入行政程序。

柯建銘將「地制法」困局歸咎國民黨，其實民進黨對地制法反彈聲浪迄今沒有消散，柯建銘不否認，很多反抗力道來自黨內，朝野很多立委反對竹竹併，他感到很非常遺憾，但地制法這項議題，未來還是會面對。

據台北中國時報報導，一名民進黨立委則坦言，「地制法」修法的時機已過了，就算現在要推，恐怕也趕不上年底選舉前完成選區調整，竹竹併議題已經結束。

新竹縣市合併升格若要趕上今年底選舉，依規定須在今年12月25日完成改制，並於半年前即6月25日之前完成最新選區的畫分公告，依照目前「地制法」相關草案仍在立法院委員會的狀態，即便送出委員會交由朝野協商，還要加上一個月的協商冷凍期，即便立法院順利三讀通過，還需要經行政院核定、內政部重新規畫新選區，已經趕不及於11月26日投票 的九合一選舉。

報導引述不具名民進黨立委分析，「地制法」修法草案在黨內有不同的聲音，認為修法應該要全國通盤檢討，不該為了特定人士找位置推動修法，加上推動修法的時機已過，且目前各政黨初選已經陸續展開，新竹縣市合併升格議題已經結束，留待往後再討論。