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綠黨職改選 派系卡位爭大選提名話語權 「大家長」蔡英文像局外人

記者蔡晉宇、周佑政／台北27日電
據了解，向來支持賴清德的前民進黨主席卓榮泰（右）與前秘書長羅文嘉（左），都曾赴各縣市拜訪黨員大戶，替賴清德拉票。（本報資料照片）
據了解，向來支持賴清德的前民進黨主席卓榮泰（右）與前秘書長羅文嘉（左），都曾赴各縣市拜訪黨員大戶，替賴清德拉票。（本報資料照片）

民進黨六都議員初選提名引發派系角力，初選登記前天才剛截止，各派系隨即將戰場拉長到5月後陸續登場的黨職改選。包括英系、正國會，甚至過去較不熱中黨內事務的副總統賴清德陣營，近來都動作頻頻，要搶先布局卡位，爭奪總統和立委提名的話語權。

黨內人士說，這次黨職選戰和兩年前比較，新潮流與蘇系同盟的「新蘇」關係基本不變，在黨內最高決策機構中常會，仍握有坐三席望四席的實力；相形之下，「非新蘇」陣營的彼此協調空間愈來愈小，呈現兄弟登山、各自努力局面。

新蘇陣營中，又以賴清德動作最受矚目。新系人士透露，有機會問鼎2024總統大位的賴清德，很重視今年的黨職改選，賴系人馬已在各地上演搶黨員票大作戰。黨內其他派系人士也說，向來支持賴清德的前黨主席卓榮泰、民進黨前秘書長羅文嘉，都曾赴各縣市拜訪黨員大戶，幫忙拉票。

派系人士指出，上次賴清德與蔡英文的總統初選之爭，幾乎照著英系與挺蔡勢力的「劇本」走，關鍵因素是賴系在「黨內沒人」，有了上次「教訓」，賴系人馬對這次黨職改選開始超前部署。

「非新蘇」彼此間芥蒂漸深，黨內多視黨職改選為英系、正國會與湧言會的關鍵一戰。派系人士表示，黨部主委選舉部分，英系在台北市想推派自己人，湧言會在高雄市爭取連任的趙天麟，可能會對上新系立委許智傑，正國會目標同樣是要固守目前掌握最多的地方黨部主委。

中常會改選部分，派系人士分析，英系二席、正國會二席、湧言會一席的權力結構，這次可能有變。目前手握六席中執委的英系，布局動作最為積極。由於每三席中執委就能確保當選一席中常委，英系只要再搶攻一席中執委，就有進攻第三席中常委的運作空間，可與黨內最大派系新潮流平起平坐。

派系人士說，正國會掌門人林佳龍志在2024，對黨職選舉自然不會輕忽，由於目前中執委僅五席，尚坐不穩二席中常委，因此會以地方黨部主委作為主戰場；至於湧言會在精神領袖、三立前董事長林崑海逝世後，其他派系也不會再禮讓，湧言會將以守住一席中常委為目標。

內有黨職改選布局、外有年底大選提名，民進黨派系交鋒日益火熱，議員初選登記前已先砲口對內，未來黨職改選牽涉「後小英時代」權力改組，茶壺風暴只會更激烈；但身為「大家長」的蔡英文總統大權一把抓，對黨內家務事未能扮演調和鼎鼐角色，反像是局外人，總統任期到了下半場時，她與民進黨關係備受考驗。

賴清德 民進黨 提名

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