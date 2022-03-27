時代力量悄開黨代表大會 為徵召黃國昌參選爆衝突 臨時動議遭否決

時代力量前立委黃國昌。（本報資料照片）

時代力量昨悄悄舉行黨員代表大會，據悉，會中有黨代表連署提出臨時動議，針對年底選戰，應徵召前立委黃國昌參選縣市首長，但另有黨代表質疑這是「情緒勒索」，雙方爆發口角，最後經表決，臨時動議遭否決，許多黨代表憤而離席，大會也不歡而散。

時代力量昨天下午2點在台北市中山區CMoney教育訓練中心舉行第二屆黨員代表大會第二次會議，全程未公開，也未邀請媒體採訪。會中議程包括今年度工作規畫、地方黨部預算 、去年度工作報告、提案討論、臨時動議等。

據了解，雖然接近年底大選，但昨日時力黨員代表大會中，未針對選戰規畫多做著墨。多名黨代表在臨時動議時連署提案，「大選在即，黃國昌為時力聲量最大頭號戰將，為帶動整體選戰氣勢，扮演母雞角色，建請提名 小組、決策委員會徵召黃國昌競逐地方首長」。

不過，有其他黨代表持反對意見，認為若黨中央徵召黃國昌選舉，「是不是在情緒勒索他？」但提案黨代表反駁，黨中央已多次詢問立委邱顯智要不要選舉，為什麼卻一次都沒找過黃國昌，「這樣黨中央是不是在情緒勒索邱顯智？」另還有黨員代表質疑，此提案不屬黨員代表大會職權，現場爆發激烈口角。

由於爭論不斷，黨主席陳椒華裁示，由投票 決定是否將臨時提案列入議程，但最終投票結果，該提案連同其他2項臨時提案一併遭否決，未列入議程，許多黨員代表因此退席抗議，原定開到傍晚6點的黨員代表大會，也提前結束。

有時代力量人士私下表示，黃國昌若年底出來參選縣市首長，可帶動整體時力聲量及選情，但部分黨中央人士及黨員代表，卻不願討論徵召黃參選，反而一直討論邱顯智，「就是希望邱顯智辭職參選後，讓黃國昌遞補立委，回歸立院」。

時代力量秘書長白卿芬受訪時表示，此次黨員代表大會因提案事情相對單純，所有沒有特別公開，另關於臨時動議部分，有黨員代表質疑不符合黨員代表大會職權，且若要徵召黃國昌，應先走徵詢程序，所以最後以投票決定不處理該臨時動議。

對於是否徵詢黃國昌參選，白卿芬說，提名小組成員有建議過，但目前未徵詢，目前已正式徵詢參選意願的只有邱顯智。至於是否為希望邱顯智辭職參選後，讓黃國昌遞補立委，白卿芬則強調，黨員代表大會中沒有人這樣說。