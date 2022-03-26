我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

鄭文燦揪錯字 羅智強「罰寫新屋」1千遍 要鄭關心在地

記者曾健祐／桃園26日電
羅智強到桃園市府前罰寫「新屋」一千遍。（記者曾健祐／攝影）
羅智強到桃園市府前罰寫「新屋」一千遍。（記者曾健祐／攝影）

桃園市長鄭文燦日前受訪稱藍營台北市議員羅智強臉書把新屋的「屋」誤寫成烏鴉的「烏」，羅表示經查沒發現筆誤，但他很尊重「鄭老師」，今天親自到桃園市府前親筆寫新屋1000遍，並稱鄭文燦除了挑錯字更該關心新屋人的心聲，也提出3點有關新屋空汙、環境問題請教鄭文燦。

羅智強今天早上9點到桃園市政府大門前，擺放簡易書桌、椅子，並拿出由團隊親自設計模擬國小學生的作業簿，上頭寫下「桃園走千里 新屋寫千遍」，就連原本的ㄅㄆㄇ注音符號，都改成「新屋屋屋屋」，學生姓名欄則簽上自己名字，還在下頭寫了句「謝謝鄭文燦老師」。

羅智強說，鄭文燦日前受訪稱他臉書上把新屋寫錯了，將「屋」誤寫成烏鴉的「烏」，但自己花了兩個小時把自己臉書半個月內貼文檢視一遍，找了多篇貼文當中有五篇提到新屋，但是完全都是正確的沒寫錯字，看過編輯紀錄也沒有修改過。

羅智強說，他很困擾因為鄭文燦沒告訴他是哪一篇貼文寫錯字，不知是否很久以前的，正當他苦惱時妻子就跟他說「鄭文燦說你寫錯字，你要相信鄭市長，他不會騙你的」，所以你一定是寫錯字可能沒找到，應該表現誠意寫新屋一千遍，來謝謝「鄭老師」的指正。

羅9點開始寫字，他寫到大約第100個新屋時不禁反映說，手真的很酸，也很怕五十肩發作，預估總共要花兩個小時以上才能寫得完。

今天剛好也是羅智強生日，媒體問到外傳羅的生日願望是希望選桃園市長，羅表示他要把第一個生日願望獻給蘆竹、桃園居民，因日前美福大火至今仍受空汙、臭味影響，盼能早點還他們清新空氣，第二個願望祝大家健康平安，第三個願望就放在他心裡。

羅智強也提出，有關新屋海螺館停車空間不足、永安工業區屢有廠商偷排廢氣、廢水，以及他到新屋時收到國家級空氣汙染警報，希望鄭文燦用解決市政向新屋人致意。

鄭文燦26日出席活動受訪表示，當時完全沒有任何批評。記者翁唯真／攝影
鄭文燦26日出席活動受訪表示，當時完全沒有任何批評。記者翁唯真／攝影

臉書 空氣汙染

上一則

無罩接觸確診員警 基市長僅居隔3天惹議

下一則

黑白集／俄烏戰衝擊中油 王美花憑什麼保證不破產？

延伸閱讀

六都執政調查 桃園人不滿入境防疫管控

六都執政調查 桃園人不滿入境防疫管控
徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥
拚連任？選總統？學者：侯友宜有韓國瑜的兩難

拚連任？選總統？學者：侯友宜有韓國瑜的兩難
民調分析／拚連任？選總統？新北侯友宜有韓國瑜的兩難

民調分析／拚連任？選總統？新北侯友宜有韓國瑜的兩難

熱門新聞

前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45
具俊曄不停揮手致謝。記者李政龍／攝影

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

2022-03-19 14:48
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
陳松勇的看護Yuli。（圖：陳松勇友人提供）

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

2022-03-24 02:27
台灣前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。（本報系資料照片） UCD匯入

大都會博物館證實 馬英九女兒馬唯中 出任首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 18:40
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果