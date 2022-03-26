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立院通過修憲案 18歲公民權最快年底複決

台灣新聞組╱台北26日電
立法院會25日處理18歲公民權修憲案，約百名高中生一早在立法院外集結監票，籲所有立委投同意票。(記者蘇健忠／攝影)
立法院會25日處理18歲公民權修憲案，約百名高中生一早在立法院外集結監票，籲所有立委投同意票。(記者蘇健忠／攝影)

相隔17年，立法院院會昨天以109票通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。全案公告半年後，需再經公民投票複決程序通過才正式生效，這也是中華民國史上首次交付公民複決的修憲案；民進黨力拚公民複決與年底九合一大選一併舉行。

由於公民投票複決之有效同意票，須超過選舉人總額半數、約965萬票，才會正式通過生效，這個門檻超過歷屆總統選舉當選人的得票數。18歲公民權縱使出了立院，仍有更大難關要闖。

立法院修憲委員會今年1月初開始處理「18歲公民權」修憲案，國民黨團持續以民進黨團不聽在野黨意見為由缺席，民進黨、台灣民眾黨、時代力量三黨團達成共識，以修正動議初審通過三黨團共提的「18歲公民權」版本，昨天送至院會表決。

表決前，民進黨立院黨團總召柯建銘對國民黨主席朱立倫喊話「別當逃兵總司令」，多名時代力量、民眾黨及民進黨立委與青年團體穿上高中制服，呼籲朝野立委投下同意票，上百名高中生在立法院外靜坐「監票」。

國民黨團經討論最終決議投下同意票，形同朝野達成共識。不過院會審議時仍意外爆發朝野衝突，民進黨立委管碧玲表示，回顧這次修憲工程，都是國民黨在阻擋，民進黨就像「阿信」一路承擔，引發台下藍委不滿，除拍桌抗議也喊出「多數暴力」口號。

最終因國民黨團表態支持，表決結果以109人出席，全數同意，通過憲法修正案在立院需立委總額四分之三出席、出席立委四分之三同意之門檻。柯建銘表示，修憲過程備極艱辛，應把青年節改訂在3月25日紀念，接下來除爭取複決投票過關，更要朝降低修憲門檻及廢考監努力。

藍反對綠營程序不正義

國民黨團總召曾銘宗表示，雖然黨團成員有不同意見，但主要是針對民進黨團修憲過程中進行一黨修憲、程序不正義，經審慎評估仍決定為了讓年輕朋友有更大公民權參與中華民國政治、經濟發展等公共事務，投下同意票。

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