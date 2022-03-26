不想成他黨提款機 朱侯盧都支持「18歲公民權」

國民黨主席朱立倫（中央社）

立法院昨天通過「18歲公民權」修憲案，相隔17年再推修憲。關鍵少數國民黨 原堅持程序正義力阻，最後決定落實支持18歲公民權承諾，成為寫下歷史關鍵。

立法院啟動修憲以來，18歲公民權案雖是朝野唯一有共識提案，但朝野都各有盤算。

修憲過程中，國民黨認為違反程序正義，拒絕出席修憲委員會，但民進黨 、時代力量、民眾黨三黨團已統一戰線支持。

國民黨團幹部21日會議預做沙盤推演，但也是當天，原黨團內以堅持程序正義為由要力阻的氣氛丕變，民選青壯派黨團幹部紛紛發難，認為不該阻擋，否則恐拉大黨與青年距離，成他黨選舉「提款機」。

幹部會議當天，就連曾力主擋下此次修憲案的前黨團幹部都表達應開綠燈，反而是不分區立委因堅持程序正義反對。這樣的氛圍持續到昨天黨團大會前，支持放手的「選舉派」與認為該力阻的「程序派」比例約一比二。

但後來黨中央開始介入，黨主席朱立倫私下表態支持，原本反對的「程序派」被知會「翻盤」。朱立倫23日中常會前，找來黨團幹部、智庫開三方會議，表示支持18歲公民權通過。但兩派立委針鋒相對，「程序派」立委主張，民進黨只過想過的，連廢考監案都不處理，沒必要隨之起舞；「選舉派」則認為，18歲公民權修憲案攸關青年參政權開放，力阻恐讓青年對國民黨更加反彈，也不利年底選舉。

會中還有人表示新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕都支持，黨團應正視第一線要爭取連任的諸侯與選將聲音。

黨團大會最後，雖仍有黨團幹部認為至少應開放投票 ，過去帶頭以程序正義杯葛此次修憲的黨團前總召費鴻泰表態支持修憲案，黨團總召曾銘宗也跟進支持，並表達願承擔所有後果後，經101分鐘激辯後，終於作成黨團一致支持決議。