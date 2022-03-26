防政治黑手 師長籲黨派勿搶攻校園

18歲公民權過關，教育 團體多肯定朝野擱置歧見，而未來高中校園勢必成為各政黨新戰場，各界也擔心蔡政府是否會更明目張膽將手伸入校園。對此，教師及家長團體也疾呼「反對利用學校從事選舉相關行為」，呼籲各政黨自我節制。

據台北中國時報報導，台北市立建國中學曾傳出校園內張貼民進黨 青年部青年營「青年逃不出公政」的政治文宣海報，爆發政治進入校園爭議，如今18歲公民權在立法院過關，引發部分家長憂慮，各黨派爭搶高中校園會讓單純的學生生活變得複雜。

台北市議員汪志冰表示，未來學校必須思考如何培養學生的政治素養教育，加強現有公民課程；老師在課堂上也應專注於法律、權利層面的政治討論，而非大談藍綠白。

據報導，全國家長聯盟理事長彭淑燕指出，18歲已有公民素養知識，也有個人看法，民主社會支持多元聲音，但政黨進入學校推動任何宣傳、活動並不恰當，若師生政治立場不同只會增加衝突。

另據中央社報導，全國教師工會總聯合會（全教總）昨天發出新聞稿，肯定朝野立委投下贊成票，完成歷史性的任務，讓18歲公民權成為台灣憲政史上首次交付公民複決的修憲案。全教總期盼在公民複決階段，社會能有更多建設性對話，順利完成修憲的最後一哩路。

台灣少年權益與福利 促進聯盟（台少盟）也肯定立法院通過憲法修正案，是送給全台青少年最好的青年節禮物。