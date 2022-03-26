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新北治安、市容、托育滿意度高 光榮感卻落後段班

台灣新聞組╱綜合26日電
新北市長侯友宜執政滿意度在六都居首。(記者陳正興／攝影)
新北市長侯友宜執政滿意度在六都居首。(記者陳正興／攝影)

聯合報系民意調查中心民調顯示，新北市最大的優勢在市容、治安和教育與托育資源的提供，房價問題則是最大劣勢。新北市長侯友宜民調一枝獨秀，滿意度破90%、不滿意度僅5%，堪稱6都「人氣王」，超過400萬人口的新北市是全台最大都，但市民光榮感、幸福感皆排第4，城市整體滿意度明顯比不上首長的個人滿意度。

進一步從市民觀點看新北市市政項目的優劣，在提示選項且可複選的情形下，市民認為新北市最占優勢的是市容維護、治安好、教育與托育資源提供多(25%)，認為新北市醫療資源多(23%)及交通改善優(20%)。

至於新北市應立即改善的劣勢項目，則以抱怨房價過高的比率最高(53%)，其次是薪資水平過低、就業機會不足(31%)、交通問題(25%)、空氣品質差(14%)及綠地空間不足(12%)等。

具體從經濟、交通、治安、市容環境品質、防疫及長照資源提供等6面向評價新北市施政現況，結果發現，市府在防疫(90%)、維護市容和環境品質(85%)、維護治安(80%)的表現都獲得逾80%市民好評，不滿意比率介於8%至14%。

促進地方經濟發展和改善交通的表現，則分獲73%和65%市民好評，各有15%及28%的人不滿意。各指標中，以提供長照資源和服務表現的滿意度最低(49%)。

了解市民不滿意交通、防疫及市容維護的原因，在可複選的情形下，不滿意市府改善交通表現的市民中，抱怨車多常塞車的比率最多(54%)，其次為道路規畫不夠完善(18%)、道路常施工或坑洞多(13%)等。

不滿意市府維護市容和環境品質的市民中，以抱怨市容髒亂(40%)和市容老舊不美觀(16%)為主；不滿意防疫表現的原因，則以防疫措施未落實(22%)和疫情資訊不透明(14%)為主要理由。

調查也發現，24%市民有移居外縣市的念頭，市民以想搬到台北市的最多(26%)，想移居桃園市、台中市或花蓮縣的比率都在10%左右。

本次調查於2月9日至3月2日晚間電訪完成1090位居住新北市且年滿20歲以上成年民眾，拒訪534人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，結果依新北市20歲以上人口之性別及年齡結構進行加權。

新北市各項施政滿意度
新北市各項施政滿意度

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