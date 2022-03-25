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國民黨團支持18歲公民權修憲案 批民進黨一黨之私

記者周志豪／台北25日電
立法院處理18歲公民權修憲案，國民黨團經101分鐘黨團大會激烈討論，雖質疑民進黨強推修憲案企圖，但仍基於支持擴大年輕人公民權的立場與承諾，決定予以支持。黨團總召曾銘宗會後宣布，黨團會進場投同意票。(記者周志豪／攝影)
立法院處理18歲公民權修憲案，國民黨團經101分鐘黨團大會激烈討論，雖質疑民進黨強推修憲案企圖，但仍基於支持擴大年輕人公民權的立場與承諾，決定予以支持。黨團總召曾銘宗會後宣布，黨團會進場投同意票。(記者周志豪／攝影)

立法院今天將處理18歲公民權修憲案，國民黨團上午經101分鐘黨團大會激烈討論，雖質疑民進黨強推修憲案企圖，但仍基於支持擴大年輕人公民權的立場與承諾，決定予以支持。黨團總召曾銘宗會後宣布，黨團會進場投同意票。

曾銘宗表示，國民黨團本來就支持18歲公民權入憲，有6位黨籍委員也提相關修憲案，國民黨團也曾召開公聽會聽取各界的意見，這段期間國民黨團也一直在評估，要不要把這個案子單獨抽出來同意。

曾銘宗說，黨團成員確實對今天是否支持18歲公民權修憲案有不同意見，主要是因過去這段期間，民進黨在修憲都是多數霸凌少數、不尊重少數意見、一黨修憲，程序不正義，每個人都質疑民進黨是為了一黨之私的政治利益在修憲。

曾銘宗表示，儘管國民黨團仍非常不相信民進黨，但今天透過黨團大會充分討論、審慎評估後，仍決定今天會進議場對18歲公民權修憲案投下同意票，讓年輕朋友未來有更大的公民權可參與中華民國有關政治、經濟發展的相關公共事務。

只不過民進黨團力推今天立院通過18歲公民權修憲案，是為要綁年底九合一選舉一起公民複決，與民進黨近來力主公投與大選脫鉤主張不同，再遭質疑雙標。

曾銘宗批評，民進黨不是雙標，是三標、四標、五標標不完，說一套做一套，已經不曉得多少標，「髮夾彎彎到變成圓形的」，民進黨超級可惡，連修憲都為他一黨之私在修憲。

曾銘宗說，公民權下修到18歲真的很重要，但動保權重不重要？關係到2300萬民眾呼吸的環境權重不重要？但民進黨無視於2300萬人為來居住環境與呼吸新鮮空氣權利，民進黨眼中只有政治利益，沒有人民、沒有人民健康。

民進黨 國民黨 中華民國

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