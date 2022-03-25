黑白集／鄉土味謝龍介出線 國民黨終於開始甦醒

無論是媳婦熬成婆，或鐵杵磨成繡花針，皆不足以形容謝龍介獲提名 參選台南市長的艱辛，他能破繭而出，意味著國民黨 終於開始甦醒了。支持度一再探底的國民黨，這次堪稱是為求生而奮力一搏。

很多人納悶：謝龍介口才便給又驍勇善戰，何以被拋在地方數十年，從未被提拔到中央參贊機要或給個高位？這點恐怕跟他的鄉土形象，與傳統國民黨「不麻吉」有關。鄉土味其實不是缺點，只要上頭有貴人提攜，照樣能衝上雲霄；可惜謝龍介兄就少了一點運氣。

從大陸退守台灣的歷程，塑造了國民黨的二元結構：中央由知識菁英負責統治與決策，地方則由派系負責選票供輸並擺平利益。兩個系統形成封閉環，甚少往來。謝龍介一介單幹戶，當然難獲青睞。

但網路開啟了民粹時代，韓國瑜 四年前捲起空前韓流，嚴重搖晃了這台因二元扞格而嘎啦作響的老舊機器。拱衛在韓兩側的都是底層庶民，老國民黨雖樂得坐收選票，心底卻仍不是滋味。

這次陳以信與謝龍介之爭，又犯了二元矛盾的老毛病，要陽春白雪還是下里巴人，黨中央一直糾葛。謝龍介最終脫穎而出，證明黨仍得面對現實。但鐵杵磨成金箍棒的譬喻卻帶點勉強，謝龍介若是鐵杵，幹嘛提名他？國民黨下一個考驗，是看提不提名羅智強。