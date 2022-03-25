徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)

國民黨 台北市議員徐巧芯私下具名檢舉黨籍立委傅崐萁涉嫌在中常委選舉中換票、送禮，卻遭考紀會主委李貴敏公布檢舉人身分。國民黨主席朱立倫昨受訪指出，徐巧芯是有正義感的議員，考紀會這次認真處理該嘉許，但過程中將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」；中廣董事長趙少康 則表示，國民黨應該鄭重向徐巧芯道歉。

朱立倫表示，希望考紀會繼續認真努力徹查到底，但也要保護所有檢舉人的權益。

多位黨內人士聲援徐巧芯，黨副秘書長羅智強聲援並要求國民黨道歉。趙少康也表示，這不是徐巧芯勇不勇敢的問題，而是該不該的問題，國民黨不受理不具名的檢舉就算了，還洩漏身分很不應該。

媒體追問，有人認為李貴敏公布徐巧芯姓名是為了削弱戰鬥藍勢力，趙少康說，戰鬥藍不是這麼容易被消滅的，國民黨鼓勵大家檢舉，但不具名就不受理，按照規定是不能公布，這跟勇不勇敢無關，而是不該公布，國民黨應該鄭重公開向徐巧芯道歉。

有關前立委顏寬恒日前力挺徐巧芯，痛批國民黨沉痾腐敗，國民黨智庫執行長柯志恩指出，顏寬恒等黨員是愛之深責之切，柯認為考紀會對於吹哨者應該隱匿，這次考紀會處理確實引發爭議。

但對於顏寬恒與其他黨員的指教，國民黨是多元且廣納不同聲音，柯志恩說，考紀會在行政流程上應該出面說明，否則未來在黑函舉報，是否有人因寒蟬效應不願站出來，是黨不樂見的。