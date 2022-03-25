六都執政調查 桃園人不滿入境防疫管控

桃園市長鄭文燦不擔心民調影響地方選舉。(記者蘇健忠／攝影)

聯合報系民意調查中心民調顯示，桃園市的優勢在藝文活動和教育 與托育資源的提供，房價過高則是最需立即改善的問題。八成三的人以身為桃園市民為榮，也有八成九市民肯定住在桃園市是一件幸福的事，城市光榮感和幸福感在六都中皆排第三位；桃園市長鄭文燦施政滿意度八成三，僅次於新北市長侯友宜。

桃園做為「國門之都」，「諾富特事件」重擊防疫 表現，七成一民眾滿意防疫表現，滿意度在六都墊底，二成五不滿意度，則是六都最高，民眾最不滿機場港口等入境防疫管控不佳，成為鄭文燦卸任交棒的一大隱憂。

從市民觀點看桃園市市政項目的優劣，在提示選項且可複選的情形下，市民認為桃園市最大優勢的是藝文活動和教育與托育資源多（二成六），肯定桃園市公共建設（二成四）、長照 資源多（二成一）、市容維護佳（二成）。

至於桃園市應立即改善的劣勢項目，以抱怨房價過高的比率最高（五成），其次是交通欠佳（三成二）、薪資水平過低、就業機會不足（二成九）及空氣品質差（一成九）等。

具體從經濟、交通、治安、市容環境品質、防疫及長照資源提供等六面向評價桃園市施政現況，市府在維護市容和環境品質（八成）和維護治安（七成九）的表現都獲得約八成市民好評，不滿意比率僅一成五左右。

促進地方經濟發展和防疫表現，則分獲七成六和七成一市民好評，各有一成六及二成六的人不滿意。改善交通方面，則有五成八市民表示滿意，但也有三成八不滿意。各指標中，以提供長照資源和服務表現的滿意度最低（五成二）。

不滿意市府維護市容和環境品質的市民中，以抱怨市容髒亂（三成九）和市容老舊不美觀（一成八）為主；不滿意防疫表現的原因，則以入境防疫管控不佳為主要理由（三成六），其次為市府防疫作為不夠積極和政策應變速度太慢（一成四）等。