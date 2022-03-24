新聞評論／才吃下水利會 陳吉仲又要沒收農會

農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)

農委會預告修正《農會法》，聲稱為強化農會專業效能，將增列三分之一官派專業理事。此舉遭質疑，蔡政府要安插人馬進入農會，除介入農會自治、破壞農會體制，甚至強取豪奪人民團體的經營權。再下一步，可能就是農田水利會被粗暴收歸國有的翻版了。

依農委會主委陳吉仲的說法，台灣農會業務龐雜，包括要跟國際連結，又要推動農委會交付的政策，因此需要有更專業的理監事，讓運作更穩健。從任何角度看，陳吉仲的說法都暴露了他的封建威權心態，以及對農民自治能力的不信任。在多元社會，民智無窮，政府不能壟斷知識，反而往往必須就教於民間專才與群眾智慧。而今，陳吉仲卻以為農民仍然「民智未開」，須由政府「作之君、作之師」，因此粗暴地將手直接伸進農會，代管其營運。

試想，如果農委會能以「強化專業效能」為由沒收農會的自治權，那對於其他人民團體，蔡政府都能如法炮製吧？前台南縣長蘇煥智認為，這和共產黨 在人民團體指派組織一樣，將來全國農會都是執政黨控制的工具；以後全國性的工商業人民團體，政府都有理由指派人員介入。然而，中共 以農民革命起家，但改革開放後，卻到台灣觀摩學習農會的運作模式；倒是陳吉仲反學起共產黨，把國家的手伸進農會。這不僅是民主倒退，更是威權復辟。

更可議的是，蔡政府不但不信任人民團體的自治能力，還「防民如防賊」地設限閹割。這次《農會法》修法，對農會選舉賄選案件提高刑責，加倍嚴懲，從原本3年以下有期徒刑提高為3年以上、7年以下徒刑，罰金也從9萬元(台幣，下同，約3122美元)提高到100萬以上、1000萬元以下。如此一來，農會選舉的賄選刑責，竟比政黨選舉賄選還重，這合理嗎？農會選舉賄選的刑罰，比吸毒或參加黑幫還重，這就是蔡政府的民主法治嗎？

農委會企圖以專業為名干預農會運作，問題是，農委會要不要先問問自己的專業能力如何？否則，沒能力又一味攬權，最後就是害慘農民。前年，農委會才將農田水利會收歸國有，馬上發生缺水問題，導致許多地區被迫休耕停灌，已結穗的稻作都橫遭拔除。現在《農會法》修法，又要將全台農民共同運銷合作社收歸農委會主管，但對照農委會近年的表現，市場上蛋荒、菜荒的供需失調問題層出不窮，政府有能力管嗎？陳吉仲誇口台灣農業生產是全世界最穩定，事實卻是「穩定的超產與穩定的缺貨」，農民改變不了「菜土菜金」的宿命，消費者更叫苦連天。

儘管農委會否認有染指農會的意圖，但看過陳吉仲配合新潮流系強奪韓國瑜 北農職位的狠勁，看過政府侵吞民產把農田水利會收歸國有的粗暴，看過農委會卑躬屈膝迎萊豬和核食的嘴臉，民眾還會相信農委會能秉公處理事情嗎？

蔡總統集政府五權於一手，猶嫌藍營地方首長會有異聲；陳吉仲農業大權和大錢在握，仍覺對基層農民組織的掌控不夠徹底。因此，民進黨亟思對藍營徹底割喉放血；而陳吉仲將水利會收歸國有之後，如今更想收攏農會的控制權，一勞永逸地斬除藍營基層的人脈與金脈。

豬農之子背叛豬農，農運新貴出賣農民。從萊豬到核食，農委會原應捍衛農民利益，陳吉仲卻棄守城池，甚至協助排除萊豬、核食入關障礙。陳吉仲不怕農民翻桌抗議，因為他「作之君、作之師」，再不行還可大撒幣。那麼，既已沒收了農田水利會，豈可放任農會繼續逍遙自主？