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6都執政大調查 台南人光榮 黃偉哲仍有交通挑戰

台灣新聞組╱綜合24日電
台南市長黃偉哲。(記者劉學聖／攝影)
台南市長黃偉哲。(記者劉學聖／攝影)

聯合報系民意調查中心民調發現，近90%台南人感覺住在府城「既幸福又光榮」。從市民觀點來看，房價高、薪資偏低、交通不佳是亟待改善的3大優先項目；近35%市民不滿意台南市交通，由於六都目前僅剩台南未建捷運，塞車、道路常施工、坑洞多，成為市民最多抱怨的交通項目，也成為拚連任的台南市長黃偉哲一大挑戰。

進一步檢視台南市政項目的優劣，在提示選項且可複選的情形下，市民認為台南市長照資源多是最大優勢（29%），肯定台南市藝文活動多（27%）。至於台南市應立即改善的劣勢項目則以抱怨房價過高（52%）最高，其次是薪資水平過低、就業機會不足（36%）、交通欠佳（30%）等。

從六面向評價台南市施政現況，市府在防疫（90%）、維護市容及環境品質（84%）和維護治安（80%）的表現獲得市民肯定，不滿意比率則低於14%。黃偉哲的施政滿意度82%，在6都排第3名，另有13%不滿意，5%無意見。促進地方經濟發展和提供長照資源服務的表現，分獲69%和61%好評，各有19%及8%的人不滿意。

了解市民不滿意交通、防疫及市容維護的原因，在可複選的情形下，不滿意市府改善交通表現的市民中，抱怨車多壅塞常塞車的比率最多（38%），其次為道路常施工或坑洞多（23%）、常有交通違規情形（18%）等。

不滿意市府維護市容和環境品質的市民中，以抱怨市容髒亂（27%）和市容老舊不美觀（13%）為主；不滿意防疫表現的原因，則以防疫措施未落實（22%）、疫情資訊不透明（14%）和市府防疫作為不夠積極（12%）為主要理由。

儘管近90%台南市民感到幸福，但調查發現，13%市民想移居外縣市。有移居意願者，32%想搬到台中市，想移居台北市和台東縣者約12%。

本次調查於2月9日至3月2日晚間電訪完成1093位居住台南市且年滿20歲民眾，拒訪480人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。調查是以南市住宅電話為母體作尾數兩位抽樣，結果依台南市20歲以上人口之性別及年齡結構加權。

台南市各項施政滿意度
台南市各項施政滿意度

防疫 房價 長照

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