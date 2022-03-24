6都執政大調查 台中人幸福 盧秀燕滿意度卻殿後

台中市長盧秀燕對空品費心最多。(記者林俊良／攝影)

聯合報系民意調查中心民調顯示，91%市民表示住在台中市讓人感到幸福，堪稱六都「最幸福城市」。從市民觀點來看，台中市優勢是長照 資源服務和市容維護，劣勢則為房價 過高和空汙問題，民眾對治安和空汙議題特別有感，成為自詡「媽媽市長」的台中市長盧秀燕重點施政項目。

調查發現，有87%的人以身為台中市民為榮，更有91%市民肯定住在台中市很幸福，台中和台南一樣，市民感覺既幸福又光榮。不過，盧秀燕的施政滿意度約75%，有21%不滿意，施政表現在六都中僅優於台北市長柯文哲，成為盧秀燕拚連任的警訊。

進一步從市民觀點看台中市政項目的優劣，在提示選項且可複選的情形下，市民認為台中市最大優勢的是長照資源多（26%），肯定台中市市容維護佳（24%）。

至於台中市應立即改善的劣勢項目，以抱怨房價過高（46%）和空氣品質差（41%）的比率最高，其次是薪資水平過低、就業機會不足（27%）、交通欠佳（25%）及治安不好（18%）等。

具體從經濟、交通、治安、市容環境品質、防疫 及長照資源提供等六面向評價台中市施政現況，結果發現，市府在防疫（91%）和維護市容和環境品質（80%）的表現都獲得逾80%市民肯定，不滿意比率則低於15%。

維護治安和促進地方經濟發展的表現，則分獲65%和64%市民好評，各有29%及23%的人不滿意；改善交通方面，則有62%市民表示滿意，32%不滿意。

了解市民不滿意交通、防疫及市容維護的原因，在可複選的情形下，不滿意市府改善交通表現的市民中，抱怨車多壅塞常塞車的比率最多（46%），其次為道路常施工或坑洞多（27%）、道路規畫不夠完善（20%）等。

不滿意市府維護市容和環境品質的市民中，以抱怨市容髒亂（32%）和空氣差影響健康（22%）為主；不滿意防疫表現的原因，則以市府防疫作為不夠積極（22%）、疫情資訊不透明（13%）和防疫措施未落實（10%）等為主要理由。

本次調查於2月9日至3月2日晚間電訪完成1083位居住台中市且年滿20歲以上成年民眾，拒訪485人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。調查是以台中市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，結果依台中市20歲以上人口之性別及年齡結構進行加權。