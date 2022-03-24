黑白集／廢古文炒選情 救不了鄭運鵬

民進黨立委鄭運鵬。(本報資料照片)

民進黨 立委鄭運鵬在立院質詢，認為「年輕人不應把青春浪費在古文上」，要求考選部國考「廢除國文」，理由是「花錢補習，考過又用不到」。鄭運鵬要參選桃園市長，莫非是選情不濟，因此臨陣拿「廢古文」來賺選票？

年輕人的青春當然不應該浪費，但閱讀古文經典，能說是浪費嗎？從精選古文中學到的人生哲理、經世濟民之志、遣辭用句之精鍊、對歷史和人性之洞悉，多少可積澱為公民社會的文明。但以鄭運鵬的邏輯，讀書只是為了考試換分數，考完就「用不到」，他把教育的功能完全扁平化、工具化了。

蔡政府2017年才大大縮減了高中國文的古文比重，一則說是減輕學生負荷，一則也是落實民進黨「去中化」政策。鄭運鵬若真掛慮年輕人的青春浪費，大可提議增加哪些實用課程幫助他們，而不是只會拿古文出氣。

日前副總統賴清德 與成大學生座談，當場民調 學生未來志向，結果有41%選擇想當「躺平族」，不想再努力，賴清德只能苦笑。台灣年輕人需要的是激勵，政治人物應幫他們打造更可追求的目標，而不是一味地減壓，卻讓他們茫然。

鄭運鵬的民調一直排在中段，不見起色。藍營方面是強手當前，綠營內部則有陳時中、林佳龍等空降部隊。廢古文的短線操作，救不了鄭運鵬選情。