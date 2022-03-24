國民黨提名謝龍介選南市長 地方認有母雞帶小雞效應

國民黨23日宣布提名台南市議員謝龍介（左二）角逐台南市長寶座，黨主席朱立倫（右二）、秘書長黃健庭（左）與立委陳以信（右）一同振臂高呼「謝龍介，凍蒜」。(記者林俊良／攝影)

國民黨 昨天宣布提名 台南市議員謝龍介角逐年底台南市長，謝龍介表示，六都30年來只有台南市沒有政黨輪替，期待這次能寫下民主輪替的歷史。爭取提名失利的立委陳以信說，尊重黨中央決定，未來仍將會繼續深耕台南基層。

國民黨秘書長黃健庭昨天在中常會表示，選策會經過多次協調，討論出台南市長建議人選，確定提名謝龍介。國民黨主席朱立倫在會中握起謝龍介與陳以信的手，要大家為謝龍介加油，現場「謝龍介，凍蒜(當選)」聲不斷。朱立倫說，謝龍介深耕台南，擔任過多屆議員，也任職過黨副秘書長，這次有決心、毅力，為台南努力。

謝龍介表示，被提名的心情很激動，他說這個城市需要大幅度的改變，也感謝黨中央窮盡各種方法，做了最好的協調，最後由他來代表國民黨打這場仗。

陳以信競選看板周日才上線，競選公車廣告更是昨天才上路，被解讀遭「突襲勸退」。陳受訪坦言，既然黨做了決定，他就充分尊重。

對國民黨提名謝龍介競選台南市長，台南市長黃偉哲說，面對問政犀利的對手，期待來場君子之爭。

謝龍介被提名選台南市長，地方並不意外，因為派出最強對手迎戰才能發揮母雞帶小雞效應。而台南市長自1997年由民進黨的張燦鍙當選後，歷經許添財、賴清德 到現任黃偉哲，都是綠營執政，57席議員席次，國民黨目前只有15席，明顯綠大於藍。

藍營基層深知台南是深墨綠選區，林飛帆都曾諷說「某黨推個西瓜出來都會當選」 ，此刻，若有人願意扛下重責大任代表國民黨參選市長，精神都令人佩服，但地方對於謝龍介迎戰黃偉哲，認為還有待努力，即便無法當選市長，至少能拉高議員的選票與氣勢，整體而言，仍是加分。

謝問政犀利，被公認是檯面上最可撼動黃偉哲的對手。台南市長選舉也關係2024總統大選及國民黨能否突破立委零席次的前哨戰，謝龍介辯才無礙且有之前與賴清德的「一生監督你一人」的緊追不捨，以及上屆立委補選最終飲恨的選戰經驗，謝龍介能否化為歷經磨練，翅膀更大更硬的大母雞，兩強交戰就可揭曉。