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國民黨考紀會查賄 公布檢舉人挨批

記者劉宛琳／台北23日電
台北市議員徐巧芯具名檢舉傅崐萁中常委選舉涉賄選。（取材自臉書）
台北市議員徐巧芯具名檢舉傅崐萁中常委選舉涉賄選。（取材自臉書）

國民黨考紀會前天再度針對中常委涉賄選、換票案開會，被檢舉的中常委傅崐萁雖因證據不足不懲處，但考紀會主委李貴敏卻公布是台北市議員徐巧芯具名檢舉傅。中廣董事長趙少康昨批考紀會不應該把徐巧芯的名單公布，「這算搞什麼勒？」李貴敏則回應說，她很佩服徐巧芯不用黑函，「是女漢子」。

趙少康說，他去年就提出對中常委改革的意見，現在很為難，對國民黨到底可不可以有建議，所以現在他都不敢講話，有建議就被說要砲打黨中央，要搞派系，「一個黨真的要變成只有一言堂，大家都不能講話嗎？好像不應該這樣」。趙少康表示，檢舉人被公布，未來沒人敢表示意見。

李貴敏回應說，她不會擔心，「國民黨內像巧芯這樣有膽識的人，應該不是少數啦」，且黑函文化必須終止，才能往正向發展，既然有這樣的事情，沒什麼不能講的，「你今天講都不敢講，要求別人怎麼調查？」

李貴敏表示，黨內有不同意見的批評，都虛心受教，「這件事基本上來講，我還是滿佩服徐巧芯的，因為她不是用黑函」；考紀會就像法院一樣，有原告、被告，徐巧芯是用具名的方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會回應，「她的名字曝光是因為這樣的關係」。

不過，有中常委指出，國民黨黨員違反黨紀處分規程第22條指出，「各級黨部對檢舉人姓名等個人資料，應予保密」，而「中央常務委員選舉端正選風實施要點」第六點第二項也指出，「接受檢舉單位對檢舉人之身分應嚴加保密，不得洩漏」。

國民黨 趙少康

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