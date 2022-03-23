得意忘形重創民調？蘇貞昌不滿意度飆2.8％

台灣民意基金會昨公布蔡英文 總統、蘇內閣滿意度最新民調 ，52%贊同蔡英文處理國家大事的方式、民進黨 支持度36.1%，和上個月相比，兩者民調皆上升，唯獨蘇內閣整體施政表現，不滿意度增加2.8個百分點，被形容「瀑布般的落差」；前民進黨立委林濁水認為，蘇貞昌太得意忘形以致民調重創，應該檢討。

最新民調顯示蘇內閣的施政表現，15.3%非常滿意，31.7%還算滿意，21.4%不太滿意，21.2%一點也不滿意。相較上個月，滿意減少4.2個百分點，不滿意增加2.8個百分點，一來一往，滿意比不滿意只多4.4個百分點。

民調也顯示，對蔡英文處理國家大事，17.8%非常贊同，34%還算贊同，19.4%不太贊同，14%一點也不贊同，贊同比不贊同多19個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，受益於「烏克蘭情境效應」，俄烏戰爭的外部嚴重危機，反而刺激台灣人產生鞏固領導中心的心理傾向。

游盈隆認為，蔡蘇體制建立以來，總統與閣揆聲望有高度正相關，如今看來似有脫鉤的跡象。與蔡英文整體民意支持度相比遜色很多，是過去10個月罕見的現象。