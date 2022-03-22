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被控涉妨害祕密 彭文正律師遭聲押…怒斥政治追殺

記者卜敏正／台東22日電
律師張靜（右）配合警方，到警局說明。（記者卜敏正／攝影）
律師張靜（右）配合警方，到警局說明。（記者卜敏正／攝影）

台東檢警21日上午搜索律師張靜的律師事務所，案由妨害祕密、個人資料保護法，晚間送地檢署複訊後，經檢方漏夜偵訊後，22日凌晨向法院聲請羈押。張靜是媒體人彭文正控告蔡英文總統假學歷案辯護律師，搜索引發議論。張靜要被帶回警局時，控訴這是典型的查水表、政治追殺，直言與他為彭辯護有關。

據了解，檢警是調查一起案件時，發現張靜手機中有「不該持有的影片」；台東地檢署說，偵查中不公開，一切秉公處理。

台東縣警局科偵隊昨天搜索張靜住家、事務所及女友住處，張靜的黃姓助理一度認為是公司裝監視器被檢舉，不滿警方作法；張靜到場後配合搜索，和助理等人到警局接受警詢。

張靜隨警方上車前，強調這就是典型的查水表、政治迫害，懷疑是這段時間為彭文正辯護，影響到總統蔡英文，台灣司法需要改革。

據了解，檢警是偵辦他案時，發現張靜資訊檔案中有來路不明影像，懷疑張偷拍、涉及妨害祕密；張昨晚被移送台東地檢署複訊。

66歲張靜曾任基隆、台北地檢署檢察官，花蓮地檢主任檢察官，金門地院庭長兼公證人，也曾在大學任教，對司法不滿敢言，曾投書媒體指「法官、檢察官約還有百分之五到十的人收錢」，引起司法界軒然大波。二年前接受彭文正委託，擔任蔡英文提告彭妨害名譽案辯護人，及彭反告蔡英文誣告案告訴代理人。

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