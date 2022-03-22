新聞評論／卸任時，蔡英文會留下什麼樣的台灣？

蔡英文總統。（本報資料照片）

蔡英文 總統出席「小英志工團」餐會，談及自己每天都在算距離卸任還有幾天，不是眷戀權位，而是還有好多事要做；希望離開時，能留下「一個更好的國家」給台灣。她依舊「文青體」語言，讓現場志工為之感動。但也有許多網友冷嘲熱諷，認為蔡英文任內停電、空汙、萊豬、核食齊湧而至，房價 貴翻天，還準備跟對岸打仗，台灣怎可能變成更好的國家？

和自己的「死忠」群眾聚會交心，蔡英文隨便說什麼，都能讓對方感動，這不足為奇。然而，蔡英文多久沒離開那個舒適圈及政治同溫層，和反對黨人士、異議團體乃至不滿的民眾坐下來談一談了？不同的意見，有那麼難以面對嗎？身為元首如果流於偏聽，拒絕聽取反對黨或異議者的說詞，把所有雜音都排除得乾乾淨淨；那麼，她如何知道自己卸任後留下的會是個「更好的國家」？而不是一個依個人意志獨斷打造出來的威權國家？

蔡英文經常把舊國民黨 時代稱為「威權政府」，並將目前的國民黨指為威權遺物；殊不知，她自己正在重蹈威權的治理方式，並把已經民主化的台灣帶上專斷的回頭路。正因如此，萊豬及福島核食的開放，都是她一人拍板即做成決策，各級官員便唯唯諾諾奉行；至於輿論及公投呈現的偌大民意，都被踩在她腳下。也因如此，內閣中不適任、不專業的政務官成群，都因為她的「關愛」而倖免於被撤換，得以繼續離譜錯亂的施政。

沒有專業的官員，怎麼可能打造出更好的國家？外交部長經常自以為是國防部長，又不時搶陸委會主委的戲；經濟部長僅有狹隘的法律訓練，答不出經濟相關議題；農委會主委不斷製造蛋荒、肉荒、菜荒，每次都用撒錢和補貼堵農民的悠悠之口；衛福部長不顧防疫倫理一味偏袒生技廠商，卻用嚴格的規範拘限百姓行動，從不在乎這對國民健康造成什麼影響。至於閣揆，最大的本事是用嗆聲來遮掩無能，用哏圖來假造聲勢，把犯錯的官員從前門逐出、從後門召回，在在破壞民主政治的「責任倫理」。

上述問題，造成台灣社會的紛紛擾擾，蔡英文都裝作看不見，甚至利用這些官員為自己擋住外界的批評塵埃。如此，對真相故意「一葉障目」的政府，國家怎麼可能變得更好？蔡英文以為，成立了「促轉會」，就能抹掉不公不義。事實卻非如此，促轉會不僅以「新東廠」自居，監察院的公正性在流失，司法部門的獨立性在變弱，包括NCC在內，全都變得更加「黨派化」。這樣的沉淪景象，蔡英文是看不到，或是根本不以為忤？

撇開民主、正義這些高調不談，單論民生議題的話，最近各種怵目驚心的停電、火災、高房價、酒駕問題，政府又解決了多少？尤其電力問題，擺在眼前的現實就是停電頻繁、電網脆弱不堪，主要就是蔡英文僵化不合理的能源轉型政策所造成；而今，台電分明已束手無策卻又藉口無限，對此蔡英文不需要召集專家重新檢討一下能源政策嗎？還是要繼續「不沾鍋」到底，假裝這是台電的無能所致？

既然每天都在計算卸任的日子，蔡英文當然知道，她在2024年5月就要卸任；然而，她開出的能源支票，卻寫著2025年才到期。這中間一年的差距，是預知電力政策跳票，而預留下來以便自己脫身嗎？屆時政策跳票的責任，就直接甩鍋給下任總統了，是嗎？蔡英文卸任時，說台灣會變成更好的國家，很難置信；不談民主正義，光說不停電，都做不到。