鏡電視董座之亂 傳英系插手

鏡電視尚未開台高層卻異動頻仍。（本報資料照片）

「鏡電視」之亂延燒，為避免前董事長裴偉屬意的中華電信前董事長鄭優接手計畫生變，趕在25日股東會 前昨突然召開董事會討論穩懋董事長陳進財「以債作股」2億元（台幣，下同），以鞏固裴偉派股權。知情人士透露，目前擔任小英的新境界文教基金會副董事長洪耀福連日來致電股東，要求支持鄭優。

台北中國時報報導，「鏡電視」預計3月25日召開股東會，除討論現金增資發行新股案，預料股東在會中也會討論何時召開董事會及董監事組成結構，由於陳建平並未犯錯，卻遭政變式撤換羞辱，還傳出被裴偉派四處發黑函指干預新聞，引發部分股東不滿。

由於裴偉擔任「鏡電視」董事長的期間，與鄭優出任獨董的「互動國際」簽了6.5億的系統整合合約，兩人關係太深，反裴偉人馬醞釀另行擁立人選擔任董事長。

「鏡電視」昨天下午突然由楊雅喆臨時發函召開董事會，討論陳進財「以債作股」2億，陳進財曾任總統府國策顧問，與英系關係良好，裴偉派趕在本周五股東會前，讓陳加入成為「鏡電視」股東，成為鄭優接手董事長的助力。

據報導，「鏡電視」目前的股權結構包括裴偉2億、英業達集團創辦人葉國一2億、國巨集團董事長陳泰銘2億、萬海少東陳致遠3億、甲山林董事長祝文宇1.5億、寶佳系統皇普建設董事長蘇永平3億、麗綺開發董事長朱劭華1.5億元，總計15億。

風傳媒報導，鏡電視發生董事會「政變」事件，這些金主們是否會趁此機會「出櫃」也頗令人好奇。

由於洪耀福與東森電視大股東張高祥是「好友」，鏡電視檯面上的股東祝文宇外傳背後資金來源也是張高祥，外界質疑英系已將手伸進媒體，並且積極拓展版圖。