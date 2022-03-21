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呂秀蓮：兩黨易淪比爛 應有健全三黨

台灣新聞組／台北21日電
國民黨青年部20日邀前副總統呂秀蓮（右二）演講，國民黨主席朱立倫（右）為呂引言。（記者許正宏／攝影）
國民黨青年部20日邀前副總統呂秀蓮（右二）演講，國民黨主席朱立倫（右）為呂引言。（記者許正宏／攝影）

前副總統呂秀蓮昨接受國民黨青年部邀請舉辦講座。現場有民眾詢問，呂秀蓮過去自稱被威權時代的政府欺騙，但過了數十年，目前的執政黨，是不是在欺騙人民？呂秀蓮回答：「任何欺騙都不能接受。」她認為現在有言論自由，若有權的人還做人民不喜歡的事，那是監督的問題，「反對黨加油」。

來源：聯合新聞網

呂秀蓮說，現在的人民不能想像戒嚴時期言論方面的各種牽制，以她看來，在言論自由下，有權的人還做人民不喜歡的事，那是監督的問題，民主法治國家，監督系統很重要，所以絕對不能一黨專政。

她表示，一黨獨大也不好，這幾年她認為，有兩黨也不夠好，如果兩個蘋果都不夠香，比爛很不好，應該要有健全的三黨，因為多黨會泡沫化；假如有三黨，人民就有選擇，「如果兩個，運氣不好是在比爛，但我們要的是最好。」

呂秀蓮也再度提倡「雙兩岸關係」表示，兩岸應是遠親近鄰，不應有戰爭，可分為「大兩岸、小兩岸」：大兩岸為民主太平洋國協，美國應邀台灣、日本、韓國等東北亞國家，促成區域整合、價值聯盟；至於小兩岸，則是台灣與中國。她認為，台灣與中國應有「遠親近鄰」概念；北京應對全世界宣示從「一個中國」改為「一個中華」。

呂秀蓮說，兩岸現在應該談如何避免戰爭、擁有和平，應超越藍綠思考，烏克蘭戰爭多麼無情，「我們必須命運共同，大家一起來避免戰爭。」

此外，國民黨近日有不少公職人員退黨，被外界形容為「退黨潮」、「跳船潮」，國民黨主席朱立倫昨受訪強調，國民黨推出同舟計畫後，這段時間回到國民黨的民代有37位，拿三、五位退黨的和37位回到國民黨的民代比，這是什麼比例？而且近五個月來有近5萬名黨員回黨，黨員數字增加才是趨勢、事實。

對於民眾黨選戰小組召集人蔡壁如日前表示，本來想在南部推動「在野大聯盟」，但國民黨逐漸有人選浮出，機會已不再。朱立倫表示，任何事情他還是用誠意出發，現在不適合透過任何媒體放話。

國民黨 呂秀蓮 北京

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